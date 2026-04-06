교육용 계정 관리

SSO 활성화

기관 서브스크립션이 있는 IT 관리자는 SSO를 활성화하여 학생과 교사를 Autodesk Account에 쉽게 초대할 수 있습니다. 단계별 자세한 내용은 Autodesk 단일 로그온 설정 가이드를 참조하십시오.

SSO를 사용하는 중등학교에서는 학교 IT 관리자가 제품 액세스 권한을 관리합니다. 학생 또는 교사가 할당되지 않은 제품에 액세스하려고 하면 액세스 권한을 위해 학교 IT 관리자에게 문의하라는 메시지가 표시됩니다. 학교 IT 관리자가 할당한 후에는 해당 계정에서 제품을 보고 다운로드할 수 있습니다.

 

 

설정 준비

자격을 증명해야 하므로 소속된 기관의 이메일을 사용하여 Autodesk Account를 만드는 것이 좋습니다. 기관의 내부 관행에 따라 전담 IT 관리자 이메일이 사용되는 경우, 전담 IT 관리자 이메일을 사용하는 다른 Autodesk Account를 보조 관리자로서 계정에 초대할 수 있습니다. 관리자 역할에 대한 자세한 내용은 사용자 관리 관리자 역할을 참조하십시오.

 

소속 기관의 도메인에 대한 Autodesk 단일 로그온 설치 가이드의 단계를 따르십시오. 설정 및 테스트 단계를 완료하면 새 사용자가 자동으로 단일 로그온 액세스 권한을 받을지에 관한 질문을 받게 됩니다. 이는 ‘새 사용자에게 자동으로 SSO 로그인 액세스 권한 부여’ 옵션을 체크하여 설정할 수 있습니다. (‘SSO 액세스 편집’에서 언제든지 이 설정을 변경할 수 있습니다.)

 

자세히 알아보려면 아래 지침을 따르거나 다음 짧은 동영상을 시청하십시오. 기관을 위한 SSO 활성화(1분 55초)

교육용 자격 관리

‘새 사용자에게 자동으로 SSO 로그인 액세스 권한 부여’에 체크한 경우(언제든지 ‘SSO 편집 액세스’ 아래에서 이 설정에 체크할 수 있음), 소속된 기관의 도메인에 대해 SSO를 활성화한 Autodesk 팀에 새 사용자가 표시됩니다. 사용자가 Autodesk 팀에 추가되면 그룹을 만들 수 있고, 이러한 그룹 내에서 사용자를 이동할 수 있습니다.

  1. 추가 사용자 조직이 필요한 경우, Autodesk 그룹을 만듭니다. 그룹 관리를 참조하십시오.
  2. Autodesk 그룹 또는 개별 사용자에게 교육용 서브스크립션을 지정하려면 제품 액세스 권한 지정을 참조하십시오.

교육용 및 상용 자격을 함께 관리

소속 기관에 교육용 라이선스와 상용 라이선스가 모두 필요한 경우, 서로 다른 IT 관리자 또는 Autodesk 팀에서 관리하는 서로 다른 Autodesk Account로 분리하여 라이선스를 혼동하거나 실수로 라이선스를 지정하는 것을 방지할 수 있습니다.

 

‘새 사용자에게 자동으로 SSO 로그인 액세스 권한 부여’ 옵션에 체크한 경우, 새 사용자가 표시되는 곳은 SSO를 활성화한 Autodesk 팀이라는 점에 유의하십시오.

 

교육용 라이선스와 상용 라이선스를 하나의 Autodesk Account에서 두 개의 Autodesk 팀으로 분리합니다.

  1. 상용 라이선스를 지정할 Autodesk 팀을 생성합니다. 팀 관리를 참조하십시오.
  2. 상용 라이센스가 필요한 사용자를 새 팀으로 옮깁니다. 사용자 추가 및 제거를 참조하십시오.
  3. 팀에 상용 라이선스를 지정하거나 개별 사용자에게 상용 라이선스를 지정합니다. 제품 액세스 권한 지정을 참조하십시오.

참고: 소속 기관에서 디렉토리 동기화를 상용 제품의 일부로 사용할 계획이라면 현재 Autodesk 팀 제한 사항을 숙지해야 합니다. 

  • 상용 라이센스와 교육용 라이센스가 모두 필요한 사용자의 경우: 해당 사용자가 (소속 기관의 도메인을 통해) 단일 계정을 사용하는 경우, 두 제품 자격을 동시에 사용할 수 없습니다. 상용 라이선스는 기본 자격입니다.
  • 교육용 라이선스가 설치된 장치를 사용하는 상용 라이선스 사용자의 경우: 일련 번호 기반 라이선스를 사용하여 장치를 활성화하고 사용자가 로그인한 경우, 사용자가 라이선스 유형을 변경하지 않는 한 장치에서 일련 번호 기반 라이선스를 계속 사용합니다. 상용 라이선스가 필요한 사용자는 교육 전용 장치를 사용하지 않아야 합니다.

디렉토리 동기화 지원

Autodesk 교육 플랜은 현재 교육용 라이선스에 대해 디렉토리 동기화를 지원하지 않습니다.

SSO를 통한 데이터 삭제

학생이 졸업하고 도메인에서 삭제되어도 기본 Autodesk SSO 학생 계정 및 콘텐츠는 그대로 유지됩니다. SSO 학생 계정 데이터 유보는 표준 Autodesk 프로세스를 따르며, 이 프로세스는 변경될 수 있습니다. 데이터 보존 방침에 대한 자세한 내용은 Autodesk 개인정보 처리방침 정책 의 "What are the Autodesk storage and data retention practices?(Autodesk 스토리지 및 데이터 보존 방침은 무엇입니까?)" 섹션에서 확인할 수 있습니다.

도움이 필요하신가요? Autodesk Assistant에게 물어보세요!

Assistant가 답변을 찾아내거나 상담사에게 연락하는 것을 도와드릴 것입니다.

Assistant에 문의하기

어떤 지원을 받을 수 있는지 확인하세요.

서브스크립션 플랜에 따라 제공되는 지원 유형이 달라집니다. 보유하신 플랜에 대해 제공되는 지원 수준을 확인하십시오.

지원 수준 보기