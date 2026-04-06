소속 기관에 교육용 라이선스와 상용 라이선스가 모두 필요한 경우, 서로 다른 IT 관리자 또는 Autodesk 팀에서 관리하는 서로 다른 Autodesk Account로 분리하여 라이선스를 혼동하거나 실수로 라이선스를 지정하는 것을 방지할 수 있습니다.
‘새 사용자에게 자동으로 SSO 로그인 액세스 권한 부여’ 옵션에 체크한 경우, 새 사용자가 표시되는 곳은 SSO를 활성화한 Autodesk 팀이라는 점에 유의하십시오.
교육용 라이선스와 상용 라이선스를 하나의 Autodesk Account에서 두 개의 Autodesk 팀으로 분리합니다.
- 상용 라이선스를 지정할 Autodesk 팀을 생성합니다. 팀 관리를 참조하십시오.
- 상용 라이센스가 필요한 사용자를 새 팀으로 옮깁니다. 사용자 추가 및 제거를 참조하십시오.
- 팀에 상용 라이선스를 지정하거나 개별 사용자에게 상용 라이선스를 지정합니다. 제품 액세스 권한 지정을 참조하십시오.
참고: 소속 기관에서 디렉토리 동기화를 상용 제품의 일부로 사용할 계획이라면 현재 Autodesk 팀 제한 사항을 숙지해야 합니다.
- 상용 라이센스와 교육용 라이센스가 모두 필요한 사용자의 경우: 해당 사용자가 (소속 기관의 도메인을 통해) 단일 계정을 사용하는 경우, 두 제품 자격을 동시에 사용할 수 없습니다. 상용 라이선스는 기본 자격입니다.
- 교육용 라이선스가 설치된 장치를 사용하는 상용 라이선스 사용자의 경우: 일련 번호 기반 라이선스를 사용하여 장치를 활성화하고 사용자가 로그인한 경우, 사용자가 라이선스 유형을 변경하지 않는 한 장치에서 일련 번호 기반 라이선스를 계속 사용합니다. 상용 라이선스가 필요한 사용자는 교육 전용 장치를 사용하지 않아야 합니다.