자격을 증명해야 하므로 소속된 기관의 이메일을 사용하여 Autodesk Account를 만드는 것이 좋습니다. 기관의 내부 관행에 따라 전담 IT 관리자 이메일이 사용되는 경우, 전담 IT 관리자 이메일을 사용하는 다른 Autodesk Account를 보조 관리자로서 계정에 초대할 수 있습니다. 관리자 역할에 대한 자세한 내용은 사용자 관리 관리자 역할을 참조하십시오 .

소속 기관의 도메인에 대한 Autodesk 단일 로그온 설치 가이드 의 단계를 따르십시오. 설정 및 테스트 단계를 완료하면 새 사용자가 자동으로 단일 로그온 액세스 권한을 받을지에 관한 질문을 받게 됩니다. 이는 ‘새 사용자에게 자동으로 SSO 로그인 액세스 권한 부여’ 옵션을 체크하여 설정할 수 있습니다. (‘SSO 액세스 편집’에서 언제든지 이 설정을 변경할 수 있습니다.)

자세히 알아보려면 아래 지침을 따르거나 다음 짧은 동영상을 시청하십시오. 기관을 위한 SSO 활성화(1분 55초)