학생인 경우 다음 단계에 따라 개인용 컴퓨터에서 Autodesk 교육용 플랜을 통해 소프트웨어를 무료로 이용할 수 있습니다.

교사가 지정해 준 제품을 설치하려는 학생

제품을 지정받지 않아 직접 구해야 하는 학생

교육용 플랜에 대한 액세스 권한을 갱신할 준비가 된 학생

자세히 알아보려면 아래 지침을 따르거나 다음 짧은 동영상을 시청하십시오.



제품을 받고 계정을 생성하는 방법(2분 42초)



제품 다운로드 방법(2분 1초)



액세스 권한을 갱신하는 방법(1분 35초)