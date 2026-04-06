학교를 옮기거나 중고등학교를 졸업하는 학생은 새로운 학교에서 사용할 수 있도록 Autodesk 계정을 유지할 수 있습니다. 대학을 졸업하는 학생은 더 이상 교육용 액세스 권한을 이용할 수 없지만 Autodesk 계정을 유지하면 데이터 및 파일을 보존할 수 있습니다.
새로운 학교로 옮기는 경우 Autodesk 계정 이메일이 학교 이메일이고 SSO를 사용하여 로그인하지 않는다면 Autodesk Account에서 이메일을 변경할 수 있습니다. 다음에 자격 요건에 대한 정보를 제출하면 새로운 학교 이메일로 자격 확인을 진행합니다. 확인 절차의 성공률을 높이려면 새로운 학교 이메일을 계속 사용하는 것이 좋습니다.
졸업 예정이라서 더 이상 교육용 액세스 권한을 이용할 수 있는 상태가 아니더라도 Autodesk 계정은 계속 활성 상태이므로 라이선스를 구매할 수 있습니다
Autodesk 제품을 사용하여 기존 파일 및 데이터를 유지할 수 있습니다. Autodesk Account 이메일이 학교 이메일인 경우 Autodesk Account에서 이메일을 변경할 수 있습니다.
Autodesk 계정에서 개인 이메일을 사용하는 경우 계정을 변경할 필요가 없습니다.