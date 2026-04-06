교육용 계정 관리

교육용 플랜 학생 안내서

학생인 경우 다음 단계에 따라 개인용 컴퓨터에서 Autodesk 교육용 플랜을 통해 소프트웨어를 무료로 이용할 수 있습니다.

  • 교사가 지정해 준 제품을 설치하려는 학생
  • 제품을 지정받지 않아 직접 구해야 하는 학생
  • 교육용 플랜에 대한 액세스 권한을 갱신할 준비가 된 학생

자세히 알아보려면 아래 지침을 따르거나 다음 짧은 동영상을 시청하십시오.
 

제품을 받고 계정을 생성하는 방법(2분 42초)
 

제품 다운로드 방법(2분 1초)
 

액세스 권한을 갱신하는 방법(1분 35초)

학생이 지정된 제품을 설치하는 경우

교사가 어떤 제품을 지정했으며 어디에서 다운로드할 수 있는지 알려주는 이메일을 Autodesk로부터 받았을 것입니다. 소프트웨어 액세스 단계는 Autodesk 계정이 있는지 여부에 따라 달라집니다.

  • 계정이 있는 경우에는 이 지침을 참조하십시오.
  • 계정이 없는 경우에는 이 지침을 참조하십시오.

학생이 자신을 위한 제품을 구하려는 경우

제품이 아직 지정되지 않은 경우에도 사용자는 직접 무료 Autodesk 소프트웨어를 구할 수 있습니다. 학생이 계정을 만들고 자신의 Autodesk 교육용 플랜 이용 자격을 확인받을 수 있습니다. 다음 단계를 따르십시오.

  1. 교육용 제품 페이지로 이동하여 학교에서 제공한 이메일을 사용하고 제품을 선택하여 자격을 확인받습니다. 여기에는 적격 교육 기관의 학생인지 검증받는 과정이 포함됩니다.

    참고: 자격이 승인되기 전에 추가 자료를 제출해야 할 수도 있습니다. 나중에 변경할 수 없으므로 프로필 정보가 정확하며 소속 학교에서 보유한 정보와 일치하는지 확인해야 합니다.

  2. 교육 프로필을 작성한 후 받은 이메일에 있는 계정 설정 완료 링크를 클릭하여 Autodesk Account 계정을 생성합니다. 
  3. Autodesk Account의 모든 제품 및 서비스 페이지에서 소프트웨어를 다운로드하고 설치합니다. 
  4. 제품을 시작하고 Autodesk 계정에 로그인하여 소프트웨어를 사용합니다.

참고: 브라우저에서 로그인한 후에는 제품으로 이동을 클릭하여 소프트웨어로 돌아가야 할 수도 있습니다.

 

학생이 제품 액세스 권한을 갱신하는 경우

교육 소프트웨어를 계속 사용하려면 매년 자격을 갱신해야 합니다. 교육용 제품 페이지로 이동하여 만료일을 확인할 수 있습니다. 페이지 맨 위에 맞춤형 배너를 표시하려면 로그인하십시오. 또한, 자격이 만료되기 30일 전에 Autodesk에서 이메일 알림을 보내 드리므로 이메일을 확인해 보십시오.

 

Autodesk 소프트웨어에 대한 교육용 액세스 권한을 갱신하려면 교육용 소프트웨어 액세스 권한 갱신을 참조하십시오.

 

참고: 만료일 전에 갱신하지 못한 경우 제품이 이미 설치되어 있더라도 교육용 소프트웨어 및 보유한 모든 서브스크립션에 대한 액세스를 다시 시작해야 합니다.

 

 

학교를 졸업하거나 옮기는 학생

학교를 옮기거나 중고등학교를 졸업하는 학생은 새로운 학교에서 사용할 수 있도록 Autodesk 계정을 유지할 수 있습니다. 대학을 졸업하는 학생은 더 이상 교육용 액세스 권한을 이용할 수 없지만 Autodesk 계정을 유지하면 데이터 및 파일을 보존할 수 있습니다.

 

새로운 학교로 옮기는 경우 Autodesk 계정 이메일이 학교 이메일이고 SSO를 사용하여 로그인하지 않는다면 Autodesk Account에서 이메일을 변경할 수 있습니다. 다음에 자격 요건에 대한 정보를 제출하면 새로운 학교 이메일로 자격 확인을 진행합니다. 확인 절차의 성공률을 높이려면 새로운 학교 이메일을 계속 사용하는 것이 좋습니다. 

 

졸업 예정이라서 더 이상 교육용 액세스 권한을 이용할 수 있는 상태가 아니더라도 Autodesk 계정은 계속 활성 상태이므로 라이선스를 구매할 수 있습니다

Autodesk 제품을 사용하여 기존 파일 및 데이터를 유지할 수 있습니다. Autodesk Account 이메일이 학교 이메일인 경우 Autodesk Account에서 이메일을 변경할 수 있습니다. 

 

Autodesk 계정에서 개인 이메일을 사용하는 경우 계정을 변경할 필요가 없습니다.

 

 

 

참조 항목

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