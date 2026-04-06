교육용 계정 관리

지정된 제품 설치

교사나 동료로부터 Autodesk 제품을 지정받은 경우 어떤 제품이 지정되었고 어디서 다운로드할 수 있는지 알려주는 Autodesk 이메일이 전송됩니다. Autodesk 계정이 있는지 여부에 따라 아래 단계를 수행하십시오.

 

자세히 알아보려면 아래 지침을 따르거나 다음 짧은 동영상을 시청하십시오.

 

Autodesk 제품을 다운로드하는 방법(2분 1초)

 

최대 3개의 장치에 소프트웨어를 설치할 수 있습니다. 지정된 사용자는 제품을 지정한 교사가 액세스 권한을 지정 해제하거나 교육용 플랜 이용 자격이 만료될 때까지 소프트웨어에 액세스할 수 있습니다.
 

참고: 교사 또는 동료가 학생을 추가 및 지정하고 팀을 관리하는 데 도움을 받기 위해 보조 관리자 역할을 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 사용자 관리의 관리자 역할을 참조하십시오.

계정이 없는 경우

Autodesk Account 계정이 없는 경우 제품을 다운로드하려면 계정을 먼저 만들어야 합니다.

  1. 제품을 지정받을 때 받은 Autodesk 이메일의 지침에 따라 Autodesk 계정을 생성합니다. 이름, 성, 이메일 주소 및 암호를 입력합니다. 이메일 필드에는 제품 지정을 받은 이메일 주소가 포함되어 있습니다. 이 이메일 주소는 새로운 Autodesk 사용자 ID이기도 합니다.
  2. 확인란을 선택하여 Autodesk 이용 약관 및 개인정보 처리방침에 동의하고 계정 작성을 클릭합니다.
  3. 확인 메시지에서 종료를 클릭합니다.
  4. 탐색 막대에서 제품 및 서비스로 이동합니다.
  5. 제품을 찾아 지금 다운로드 또는 다운로드 보기를 클릭합니다.
  6. 화면의 지침에 따라 Windows 또는 Mac 소프트웨어를 다운로드합니다.
  7. .exe 또는 .dmg 파일을 다운로드한 후 화면의 지침에 따라 설치합니다.

Autodesk 사용자 ID와 암호를 암호 관리 응용프로그램과 같은 안전한 장소에 보관하십시오. Autodesk 사용자 ID와 암호는 계정에서 제품 다운로드에 액세스하고, 경우에 따라 Autodesk 제품에 로그인하는 데 필요합니다.

계정이 있는 경우

Autodesk Account 계정이 있는 경우 로그인하여 제품을 다운로드합니다.

  1. 제품에 지정되었을 때 받은 Autodesk 이메일에서 로그인하여 시작하기 버튼을 클릭합니다. 또한 Autodesk Account로 바로 이동하여 로그인할 수 있습니다.
    참고: 메시지가 표시되면 2단계 확인을 설정하거나 나중에 알리기를 클릭하십시오.
  2. 탐색 막대에서 제품 및 서비스를 클릭합니다.
  3. 제품을 찾아 지금 다운로드 또는 다운로드 보기를 클릭합니다.
  4. 화면의 지침에 따라 Windows 또는 Mac 소프트웨어를 다운로드합니다.
  5. .exe 또는 .dmg 파일을 다운로드한 후 화면의 지침에 따라 설치합니다.

참조 항목

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