교사나 동료로부터 Autodesk 제품을 지정받은 경우 어떤 제품이 지정되었고 어디서 다운로드할 수 있는지 알려주는 Autodesk 이메일이 전송됩니다. Autodesk 계정이 있는지 여부에 따라 아래 단계를 수행하십시오.

자세히 알아보려면 아래 지침을 따르거나 다음 짧은 동영상을 시청하십시오.

Autodesk 제품을 다운로드하는 방법(2분 1초)