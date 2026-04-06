Autodesk Account 계정이 없는 경우 제품을 다운로드하려면 계정을 먼저 만들어야 합니다.
- 제품을 지정받을 때 받은 Autodesk 이메일의 지침에 따라 Autodesk 계정을 생성합니다. 이름, 성, 이메일 주소 및 암호를 입력합니다. 이메일 필드에는 제품 지정을 받은 이메일 주소가 포함되어 있습니다. 이 이메일 주소는 새로운 Autodesk 사용자 ID이기도 합니다.
- 확인란을 선택하여 Autodesk 이용 약관 및 개인정보 처리방침에 동의하고 계정 작성을 클릭합니다.
- 확인 메시지에서 종료를 클릭합니다.
- 탐색 막대에서 제품 및 서비스로 이동합니다.
- 제품을 찾아 지금 다운로드 또는 다운로드 보기를 클릭합니다.
- 화면의 지침에 따라 Windows 또는 Mac 소프트웨어를 다운로드합니다.
- .exe 또는 .dmg 파일을 다운로드한 후 화면의 지침에 따라 설치합니다.
Autodesk 사용자 ID와 암호를 암호 관리 응용프로그램과 같은 안전한 장소에 보관하십시오. Autodesk 사용자 ID와 암호는 계정에서 제품 다운로드에 액세스하고, 경우에 따라 Autodesk 제품에 로그인하는 데 필요합니다.