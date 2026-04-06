교육용 계정 관리

교사로 시작하기

다음은 교사가 소프트웨어를 개별적으로 사용하기 위해 Autodesk 교육용 플랜을 시작하는 단계입니다. 수업 또는 랩 설정에 대한 도움말은 교사로서 수업 설정하기를 참조하십시오.

 

자세히 알아보려면 아래 지침을 따르거나 다음 짧은 동영상을 시청하십시오.

 

제품을 받고 계정을 생성하는 방법(3분 2초)

 

제품 다운로드 방법(2분 1초)

교사용 계정 생성 

Autodesk 신규 고객의 경우 교육용 플랜에 등록하면 Autodesk 계정이 생성됩니다.

 

Autodesk는 SSO(단일 로그온) 시스템을 사용합니다. 즉, 동일한 이메일과 암호를 사용하여 많은 Autodesk 웹 사이트에 로그인할 수 있습니다. 등록 및 활성화, 교육 커뮤니티, Autodesk Drive, Autodesk 토론 그룹 또는 기타 특정 Autodesk 웹 사이트에 로그인한 적이 있다면 이미 Autodesk 계정이 있는 것입니다.

 

Autodesk 계정이 있는 경우에는 먼저 로그인해 최상의 환경을 경험해 보십시오. 교육용 라이선스를 이용할 수 있는 자격이 있는지 확인받으십시오(아래 참조).

 

중요:

교육용 플랜을 통해 소프트웨어 및 서비스를 이용하려면 자격이 있는지 확인받아야 합니다. 이 프로세스 중에 적격 교육 기관에 고용된 사실을 증빙하는 문서를 제공하라는 요청을 받을 수 있습니다. 자격이 확인될 때까지는 교육용 플랜을 통해 소프트웨어에 액세스할 수 없습니다. 수업 시작 시 이용할 수 있도록 자격 확인 프로세스를 미리 진행하십시오.

  • 소속 학교가 아직 적격 교육 기관으로 등록되지 않은 경우 자격을 검증하는 데 7일 이상 걸릴 수 있습니다.
  • 문서를 업로드해야 하는 경우 자격을 확인받는 데 며칠이 걸릴 수 있습니다.

참고: 교육 기관의 이메일 주소는 자격을 확인하는 데 충분하지 않거나 필요하지 않습니다. 이러한 요구사항을 알아보려면 아래의 "추가 서류 제출"을 참조하십시오.

 

교육 계정을 만들려면

  1. 이미 Autodesk Account 계정이 있는 경우 페이지 오른쪽 상단의 "로그인" 아이콘을 사용하여 로그인합니다.
  2. 교육용 제품 페이지에서 필요한 제품을 선택합니다.
  3. 그런 다음 교사용 서브스크립션 플랜을 선택합니다.
  4. 학교 및 사용자 본인에 대한 기본 정보를 작성하여 체크아웃을 완료합니다. 이미 Autodesk Account 계정이 있고 아직 로그인하지 않은 경우 계속하기 전에 로그인하라는 메시지가 표시됩니다.
  5. 드롭다운 목록에서 소속 학교를 선택합니다. 소속 기관에 적합한 부문을 선택했는지 확인하십시오.
    • 중등 교육에는 K-12 학교가 포함됩니다.
    • 고등 교육에는 대학교와 전문대학, 직업 학교가 포함됩니다.

    잘못된 부문을 선택하면 목록에서 소속 학교를 선택할 수 없게 됩니다.
    소속 학교가 목록에 없는 경우 해당 학교를 찾을 수 없습니까?를 클릭하고 양식을 작성합니다. 자격을 검증하는 데 7일 이상 걸릴 수 있습니다. 홈 스쿨링의 경우 필드에 홈 스쿨링을 입력하고 드롭다운 목록에서 홈 스쿨링을 선택합니다.

  6. 모든 정보를 다시 확인합니다.
    중요: 나중에 변경할 수 없으므로 프로필 정보가 정확하며 소속 학교에서 보유한 정보와 일치하는지 확인해야 합니다.
  7. 자격을 증빙할 추가 자료를 제출하라는 요구를 받을 수 있습니다. 제출해야 하는 자료를 알아보려면 아래의 "추가 서류 제출"을 참조하십시오.
  8. 결제 양식의 모든 섹션이 완료되면 제출을 클릭합니다.
  9. 계정 정보를 제출하고 나면 주소 확인 이메일이 전송됩니다. 이메일에 있는 링크를 클릭하여 계정을 활성화합니다.

계정 확인 이메일이 수신되지 않은 경우:

  1. 10분 이상 기다립니다.
  2. 스팸 또는 정크 메일 폴더를 확인합니다.
  3. 이메일 서버가 다음 주소 또는 신뢰할 수 있는 도메인의 이메일 수신을 허용하는지 확인하십시오.
    • noreply@autodesk.com(Autodesk Account 확인 이메일의 경우)
    • studentcommunity@autodesk.com(자격을 확인하는 데 추가 정보가 필요한 경우)
    • no-reply@autodeskcommunications.com(교사가 학생을 초대하는 경우)
  4. 그래도 이메일이 수신되지 않으면 다시 로그인해 봅니다.
  5. 메시지가 나타나면 활성화 이메일을 다시 보냅니다.
  6. 그래도 문제가 해결되지 않으면 이메일 주소를 입력할 때 오타가 있을 수 있습니다. 계정을 다시 만들고 로그인할 때 이메일 주소 항목을 확인합니다.

암호를 잊어버린 경우:

  1. 암호를 재설정하려면 로그인 페이지에서 ‘잊으셨습니까?’를 클릭합니다.
  2. 계정을 만드는 데 사용된 이메일 주소를 입력합니다.

추가 자료 제출

자격을 증빙할 추가 자료를 제출하라는 요구를 받을 수 있습니다. 여기에는 다음 사항이 포함되어야 합니다.

  • 성명(학교 등록부에 표시된 이름과 일치해야 함)
  • 교육 기관의 전체 이름
  • 현재 학기 내의 날짜

다음은 적절한 문서의 몇 가지 예입니다(위의 정보가 포함되어 있는 경우).

  • 교육 기관의 공식 서신
    참고: 학생(영문) 및 교직원(영문)에 해당하는 서신의 템플릿을 참조하십시오.
  • 사원증(사진 필요 없음)
  • 학교 웹 사이트의 교직원 목록

최대 14일 이내에 적합한 문서를 업로드해야 합니다. 문서를 업로드한 후 SheerID에서 자격 상태를 확인하는 데 며칠이 걸릴 수 있습니다.

 

교육용으로 합법적으로 사용할 수 있는 전문 소프트웨어를 무료로 제공하기 위한 노력의 일환으로 Autodesk는 타사 검증 서비스 제공업체인 SheerID와 협력하여 교육용 라이선스 또는 서브스크립션의 이용 자격을 확인하고 있습니다. 교육 커뮤니티를 통해 Autodesk 전문 제품 및 서비스를 무료로 이용하려는 모든 고객은 적격한 교육 기관에 등록 또는 고용되었거나 이러한 기관과 계약을 맺은 사실을 증빙하는 자료를 제공해야 합니다.

 

이 문서에 포함되지 않은 자격 확인 관련 질문이 있는 경우 customerservice@sheerID.com을 통해 SheerID에 문의하십시오.

 

자격이 확인되면 교육 커뮤니티에서 제공되는 Autodesk 소프트웨어 및 서비스에 대한 1년 무료 교육용 라이선스를 받게 됩니다. 라이선스는 이용 자격이 있는 한 매년 갱신 가능합니다. 교육 커뮤니티 가입을 환영하는 확인 이메일을 찾아보십시오. 이 이메일에는 제품 받기 페이지, 지원 리소스 및 교육 커뮤니티 페이지에 대한 링크가 포함되어 있습니다.

계정에서 추가 제품 주문

  1. Autodesk Account에 로그인합니다.
  2. 교육용 제품 페이지에서 제품을 선택합니다.
  3. 교사용 서브스크립션 플랜을 선택합니다. 
  4. 결제 프로세스를 계속 진행합니다.

결제 후 새 제품 서브스크립션에 대한 확인을 받게 됩니다. 확인 이메일도 전송됩니다.  

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Assistant가 답변을 찾아내거나 상담사에게 연락하는 것을 도와드릴 것입니다.

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서브스크립션 플랜에 따라 제공되는 지원 유형이 달라집니다. 보유하신 플랜에 대해 제공되는 지원 수준을 확인하십시오.

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