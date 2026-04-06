Autodesk 신규 고객의 경우 교육용 플랜에 등록하면 Autodesk 계정이 생성됩니다.

Autodesk는 SSO(단일 로그온) 시스템을 사용합니다. 즉, 동일한 이메일과 암호를 사용하여 많은 Autodesk 웹 사이트에 로그인할 수 있습니다. 등록 및 활성화, 교육 커뮤니티, Autodesk Drive, Autodesk 토론 그룹 또는 기타 특정 Autodesk 웹 사이트에 로그인한 적이 있다면 이미 Autodesk 계정이 있는 것입니다.

Autodesk 계정이 있는 경우에는 먼저 로그인해 최상의 환경을 경험해 보십시오. 교육용 라이선스를 이용할 수 있는 자격이 있는지 확인받으십시오(아래 참조).

중요:

교육용 플랜을 통해 소프트웨어 및 서비스를 이용하려면 자격이 있는지 확인받아야 합니다. 이 프로세스 중에 적격 교육 기관에 고용된 사실을 증빙하는 문서를 제공하라는 요청을 받을 수 있습니다. 자격이 확인될 때까지는 교육용 플랜을 통해 소프트웨어에 액세스할 수 없습니다. 수업 시작 시 이용할 수 있도록 자격 확인 프로세스를 미리 진행하십시오.

소속 학교가 아직 적격 교육 기관으로 등록되지 않은 경우 자격을 검증하는 데 7일 이상 걸릴 수 있습니다.

문서를 업로드해야 하는 경우 자격을 확인받는 데 며칠이 걸릴 수 있습니다.

참고: 교육 기관의 이메일 주소는 자격을 확인하는 데 충분하지 않거나 필요하지 않습니다. 이러한 요구사항을 알아보려면 아래의 "추가 서류 제출"을 참조하십시오.

교육 계정을 만들려면