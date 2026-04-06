Autodesk 신규 고객의 경우 교육용 플랜에 등록하면 Autodesk 계정이 생성됩니다.
Autodesk는 SSO(단일 로그온) 시스템을 사용합니다. 즉, 동일한 이메일과 암호를 사용하여 많은 Autodesk 웹 사이트에 로그인할 수 있습니다. 등록 및 활성화, 교육 커뮤니티, Autodesk Drive, Autodesk 토론 그룹 또는 기타 특정 Autodesk 웹 사이트에 로그인한 적이 있다면 이미 Autodesk 계정이 있는 것입니다.
Autodesk 계정이 있는 경우에는 먼저 로그인해 최상의 환경을 경험해 보십시오. 교육용 라이선스를 이용할 수 있는 자격이 있는지 확인받으십시오(아래 참조).
중요:
교육용 플랜을 통해 소프트웨어 및 서비스를 이용하려면 자격이 있는지 확인받아야 합니다. 이 프로세스 중에 적격 교육 기관에 고용된 사실을 증빙하는 문서를 제공하라는 요청을 받을 수 있습니다. 자격이 확인될 때까지는 교육용 플랜을 통해 소프트웨어에 액세스할 수 없습니다. 수업 시작 시 이용할 수 있도록 자격 확인 프로세스를 미리 진행하십시오.
- 소속 학교가 아직 적격 교육 기관으로 등록되지 않은 경우 자격을 검증하는 데 7일 이상 걸릴 수 있습니다.
- 문서를 업로드해야 하는 경우 자격을 확인받는 데 며칠이 걸릴 수 있습니다.
참고: 교육 기관의 이메일 주소는 자격을 확인하는 데 충분하지 않거나 필요하지 않습니다. 이러한 요구사항을 알아보려면 아래의 "추가 서류 제출"을 참조하십시오.
교육 계정을 만들려면
- 이미 Autodesk Account 계정이 있는 경우 페이지 오른쪽 상단의 "로그인" 아이콘을 사용하여 로그인합니다.
- 교육용 제품 페이지에서 필요한 제품을 선택합니다.
- 그런 다음 교사용 서브스크립션 플랜을 선택합니다.
- 학교 및 사용자 본인에 대한 기본 정보를 작성하여 체크아웃을 완료합니다. 이미 Autodesk Account 계정이 있고 아직 로그인하지 않은 경우 계속하기 전에 로그인하라는 메시지가 표시됩니다.
- 드롭다운 목록에서 소속 학교를 선택합니다. 소속 기관에 적합한 부문을 선택했는지 확인하십시오.
- 중등 교육에는 K-12 학교가 포함됩니다.
- 고등 교육에는 대학교와 전문대학, 직업 학교가 포함됩니다.
잘못된 부문을 선택하면 목록에서 소속 학교를 선택할 수 없게 됩니다.
소속 학교가 목록에 없는 경우 해당 학교를 찾을 수 없습니까?를 클릭하고 양식을 작성합니다. 자격을 검증하는 데 7일 이상 걸릴 수 있습니다. 홈 스쿨링의 경우 필드에 홈 스쿨링을 입력하고 드롭다운 목록에서 홈 스쿨링을 선택합니다.
- 모든 정보를 다시 확인합니다.
중요: 나중에 변경할 수 없으므로 프로필 정보가 정확하며 소속 학교에서 보유한 정보와 일치하는지 확인해야 합니다.
- 자격을 증빙할 추가 자료를 제출하라는 요구를 받을 수 있습니다. 제출해야 하는 자료를 알아보려면 아래의 "추가 서류 제출"을 참조하십시오.
- 결제 양식의 모든 섹션이 완료되면 제출을 클릭합니다.
- 계정 정보를 제출하고 나면 주소 확인 이메일이 전송됩니다. 이메일에 있는 링크를 클릭하여 계정을 활성화합니다.