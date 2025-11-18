AI 애니메이션은 AI(인공 지능) 알고리즘을 사용하여 애니메이션을 만들거나 향상하는 것을 말합니다. AI는 워크플로우 일부를 자동화하여 기존 애니메이션 프로세스를 훨씬 빠르게 개선할 수 있습니다. AI 애니메이션은 연기, 불, 물과 같은 시각 효과(VFX)나 실제와 같은 움직임을 분석하고

재생성하여 애니메이션을 보다 사실적으로 표현하도록 도와주기도 합니다.

AI 애니메이션은 특정 반복 작업을 자동화하여 애니메이션의 효율성을 높이고 애니메이터가 캐릭터 개발 및 시각적 스토리텔링과 같은 보다 창의적인 측면에 집중할 시간을 제공합니다. 또한 소규모 애니메이션 스튜디오에서도 수작업으로 구현하기 어려운 복잡한 수준의 환경, VFX, 텍스처,

조명 및 기타 프로덕션 측면을 실현할 기회를 제공합니다. 일부 AI 애니메이션 소프트웨어를 통해

모션 캡처 장비, 그린 스크린 또는 블루 스크린 배경과 같은 기존 애니메이션 또는 가상 프로덕션에 필요한 장비 예산을 절약할 수도 있습니다.

일부 AI 애니메이션 도구는 애니메이터의 창의성을 떨어뜨리거나 완전히 대체한다는 오해가 있습니다. 그러나 애니메이터는 최고의 AI 애니메이션 기술을 통해 AI 애니메이션 소프트웨어의 강력한 효율성을 얻는 동시에 완전한 크리에이티브 제어까지 유지할 수 있어 두 세계의 장점을 모두

누릴 수 있습니다.