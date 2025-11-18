Revit, AutoCAD, Civil 3D를 포함하는 통합된 BIM 도구
AI 애니메이션은 AI(인공 지능) 알고리즘을 사용하여 애니메이션을 만들거나 향상하는 것을 말합니다. AI는 워크플로우 일부를 자동화하여 기존 애니메이션 프로세스를 훨씬 빠르게 개선할 수 있습니다. AI 애니메이션은 연기, 불, 물과 같은 시각 효과(VFX)나 실제와 같은 움직임을 분석하고
재생성하여 애니메이션을 보다 사실적으로 표현하도록 도와주기도 합니다.
AI 애니메이션은 특정 반복 작업을 자동화하여 애니메이션의 효율성을 높이고 애니메이터가 캐릭터 개발 및 시각적 스토리텔링과 같은 보다 창의적인 측면에 집중할 시간을 제공합니다. 또한 소규모 애니메이션 스튜디오에서도 수작업으로 구현하기 어려운 복잡한 수준의 환경, VFX, 텍스처,
조명 및 기타 프로덕션 측면을 실현할 기회를 제공합니다. 일부 AI 애니메이션 소프트웨어를 통해
모션 캡처 장비, 그린 스크린 또는 블루 스크린 배경과 같은 기존 애니메이션 또는 가상 프로덕션에 필요한 장비 예산을 절약할 수도 있습니다.
일부 AI 애니메이션 도구는 애니메이터의 창의성을 떨어뜨리거나 완전히 대체한다는 오해가 있습니다. 그러나 애니메이터는 최고의 AI 애니메이션 기술을 통해 AI 애니메이션 소프트웨어의 강력한 효율성을 얻는 동시에 완전한 크리에이티브 제어까지 유지할 수 있어 두 세계의 장점을 모두
누릴 수 있습니다.
AI 애니메이션은 AI의 하위 분야인 고급 머신 러닝 알고리즘을 사용하여 기존 애니메이션 프로세스를 자동화하거나 개선하는 방식으로 작동합니다. 첫째, AI 알고리즘은 사람, 동물, 차량 및 기타 애니메이션 엔티티의 움직임과 동작과 같은 방대한 데이터 트랜치를 통해 학습합니다. 이 과정을 통해 AI는 예를 들어 인간의 표정, 제스처 및 기타 동작과 같은 특정 특성을 학습합니다.
이렇게 학습된 애니메이션 AI는 이후 입력되는 명령을 사용하여 애니메이션 프로세스의 여러 측면을 자동화할 수 있습니다. 블랙박스 접근 방식을 사용하는 생성형 AI 모델은 텍스트-동영상 명령을 실행합니다. 이 모델은 사람이 입력한 텍스트 프롬프트를 받아 완성된 AI 동영상 애니메이션을 출력합니다. 이 프로세스는 완전히 자동화되어 있으며 애니메이션 아티스트는 결과를 편집할 수 없습니다. 그러나 크리에이티브 제어를 아티스트의 손에 되돌려주는 대안이 있습니다. 예를 들어, Autodesk Flow Studio(이전 Wonder Studio)는 AI를 사용하여 실사 동영상에서 3D 애니메이션을 생성하는 혁신적인 Video to 3D Scene 기술을 제공합니다. 이러한 고급 AI 도구는 이전에는 시간과 비용이 많이 들었던 여러 3D 애니메이션 프로세스를 자동화하면서도 애니메이터가 크리에이티브를 완벽하게 제어할 수 있도록 지원합니다.
블랙박스 생성형 AI 애니메이션 모델은 텍스트 프롬프트만으로 짧은 AI 애니메이션 동영상 제작을 완전히 자동화할 수 있습니다. 그러나 이 모델은 아티스트가 결과물을 편집하거나 완전히 제어할 수 없으며 현재로서는 장편 애니메이션 제작에 적합하지 않습니다.
반면, Autodesk Flow Studio의 AI 애니메이션 솔루션은 Video to 3D Scene 기술을 통해 아티스트에게 완벽한 제어 기능을 제공하므로 아티스트가 기술 수준이나 예산에 구애받지 않고 완전한 애니메이션 영화를 제작하는 꿈에 한 걸음 더 다가갈 수 있습니다. 크리에이터는 어떤 카메라로 촬영한 동영상이든 Autodesk Flow Studio로 가져와 완전히 편집 가능한 3D 장면으로 변환할 수 있습니다. 사용자는 동영상 시퀀스를 함께 편집할 수 있으며, Autodesk Flow Studio는 포인트 클라우드 기술을 이용하여 카메라, 배우, 환경 간의 장면 관계를 일치시켜 3D 공간에서 동영상 시퀀스를
다시 만들어 사실적인 정렬과 모션을 생성합니다.
Autodesk Flow Studio가 생성하는 3D 요소(예: 애니메이션, 캐릭터 리깅, 클린 플레이트, 카메라 트래킹, 조명)는 업로드된 동영상과 일치하면서도 완전히 편집 가능한 결과물을 제공합니다. 생성된 3D 캐릭터는 동영상을 기반으로 자동 모션 캡처를 사용하여 리깅되어 배우의 신체, 손, 얼굴 움직임을 완전히 편집 가능한 상태로 다시 만듭니다. 사용자는 Universal Scene Description(영문)(현재 OpenUSD) 또는 FBX(영문)와 같은 상호 운용 가능한 파일 형식으로 요소를 개별로 내보낼 수 있습니다. 아티스트는 전체 3D 장면을 내보낸 다음 Autodesk Maya 또는 Unreal Engine과 같은 인기 있는 3D 애니메이션 소프트웨어에서 불러와 작업할 수도 있습니다.
새로운 Video to 3D Scene 기술은 AI 생성 애니메이션에 혁신을 일으킵니다. 다른 AI 애니메이션 도구는 텍스트-동영상 방식의 생성형 AI를 사용하여 텍스트 프롬프트를 기반으로 완성된 애니메이션 동영상을 자동화하므로 아티스트가 결과물을 제한적으로만 제어할 수 있습니다.
그러나 Wonder Dynamics Flow Studio의 Video to 3D Scene 기술은 표준 2D 동영상을 완전히편집 가능한 3D 장면으로 변환합니다. 이 기술은 동영상 속 배우로부터 모션 캡처 데이터를 도출하고 리깅되고 편집도 가능한 3D 캐릭터를 생성할 뿐만 아니라 Autodesk Maya, Unreal Engine, Blender 등과 같은 호환되는 3D 소프트웨어로 모두 가져와 편집할 수 있는 환경, 조명, 카메라 트래킹도 생성합니다.
Flow Studio의 Video to 3D Scene 기능을 통해 3D 아티스트는 완전한 창의력을 발휘하여 AI 생성 애니메이션을 수정하고 개선할 수 있습니다. Video to 3D Scene 소프트웨어는 전문가 품질의 3D 애니메이션을 제작하는 장벽을 낮추고 3D 캐릭터 모델과 기타 3D 요소를 처음부터 만들고 리깅하는 반복 작업에 허비하는 시간을 절약해 줍니다.
특히 히어로 연기에서 캐릭터의 미묘한 움직임을 하나하나 만들어가는 작업은 진정한 만족감을 제공합니다. 바로 그 순간 마법이 일어납니다. 하지만 장면의 모든 요소를 처음부터 애니메이션으로 만드는 일은 시간과 비용이 많이 소요됩니다. Autodesk AI 기반의 Maya MotionMaker는 키프레임, 모션 캡처, 머신 러닝을 결합하여 모션을 빠르게 생성하고 배경 캐릭터든 히어로 샷이든 강력한 시작점을 제공합니다. 지루한 부분은 건너뛰고 가장 중요한 곳에 기술을 집중하세요.
애니메이션에 AI를 사용하면 시간과 예산을 모두 절약할 수 있어 아티스트가 자신이 가장 잘하는 일에 시간을 더 많이 할애할 수 있습니다. 따라서 다음과 같은 실질적이고도 예술적인 이점을 제공합니다.
애니메이션을 위한 AI는 다양한 방식으로 시간을 단축하고 워크플로우를 최적화할 수 있습니다. 예를 들어, Maya의 ML Deformer는 실시간으로 포즈를 잡고 재생할 수 있도록 3D 모델을 최적화하여 캐릭터 애니메이션 속도를 높입니다. 다른 애니메이션 AI는 가져온 동영상을 기반으로 3D 캐릭터 리깅 및 조명 장면과 같이 시간이 오래 걸리는 작업을 자동화합니다.
AI를 사용하여 지루하고 반복적인 애니메이션 작업을 자동화하면 시간을 절약하고 제작 비용도 절감할 수 있습니다. 예를 들어 애니메이터는 neural motion controller(영문) 프로토타입 도구를 통해 적은 키프레임과 신경망만 사용하여 캐릭터의 동작을 지시할 수 있습니다.
AI 애니메이션 도구로 작업을 자동화하여 작업량을 줄이면 3D 아티스트는 반복적인 스토리 및 캐릭터 개발과 같이 애니메이션 작업에서 창의력을 발휘하여 보람을 느낄 수 있는 부분에 더 집중할 수 있습니다.
동영상을 촬영할 수 있는 사람이라면 누구나 Flow Studio와 같은 AI 애니메이션 소프트웨어를 통해 동영상을 편집 가능한 3D 애니메이션 장면으로 변환할 수 있습니다. 이를 통해 고품질 애니메이션을 제작하는 장벽이 크게 낮아져 저예산 프로젝트도 가능해지며 기술 수준이 낮고 경험이 적은 팀도 제작에 뛰어들 수 있습니다.
3D 애니메이션을 위한 AI 도구는 규모에 관계없이 모든 애니메이션 스튜디오가 복잡한 프로젝트와 촉박한 기한을 처리할 수 있도록 지원합니다. AI 애니메이션 소프트웨어는 모션 캡처, 캐릭터 리깅, 렌더링 등 시간 소모적인 작업에 자동화 수준을 도입하여 3D 애니메이션을 더 빠르고 효율적으로 바꿔줍니다. 마커리스 모션 캡처를 구현하는 딥 러닝과 같은 기술의 비용 효율성 덕분에 저예산 프로젝트에서도 고수준 3D 애니메이션을 보다 쉽게 제작할 수 있으며 대규모 스튜디오도 품질 저하 없이 복잡한 프로젝트를 제작할 수 있습니다. AI 3D 애니메이션 플랫폼은 일반적으로 클라우드 협업 기능도 제공하므로 모든 규모의 팀이 효율적으로 원격으로 협업할 수 있습니다.
AI 애니메이션 도구는 가상 프로덕션(영문)을 훨씬 더 쉽게 구현할 수 있도록 하여 VFX 아티스트를 지원합니다. AI는 2D 동영상에서 3D 장면, 기타 3D 요소 및 모션 캡처 데이터를 추출할 수 있어 CGI 요소와 캐릭터를 실사 장면에 더 쉽게 통합할 수 있습니다.
딥 러닝 알고리즘 내의 AI는 실제 물리학을 분석하여 화염, 연기, 물 등 전산 유체 역학(CFD)을 기반으로 하는 VFX를 더욱 사실적으로 표현합니다. AI는 효과 및 애니메이션에 다양한 비주얼 스타일을 적용하여 보다 예술적으로 표현할 수도 있습니다. 마지막으로, AI는 실시간 렌더링의 성능을 향상시켜 VFX 아티스트가 변경 사항의 결과를 더 빠르고 명확하게 확인할 수 있도록 합니다.
게임 개발자는 3D 애니메이터와 유사한 방식으로 AI 애니메이션 소프트웨어의 이점을 누릴 수 있습니다. 모션 캡처, 캐릭터 모델 리깅, 3D 장면 생성과 같은 작업의 자동화를 통해 워크플로우 효율성을 높이고 비용을 절감할 수 있습니다. 이러한 자동화 방식은 소규모 인디 게임 개발자가 고품질 게임 애니메이션과 시네마틱을 제작할 수 있도록 진입 장벽도 낮춰줍니다.
게임 개발자는 AI 애니메이션 소프트웨어가 제공하는 고성능 실시간 렌더링을 통해 디자인과 애니메이션의 변경 사항을 빠르게 관찰하고 반복적으로 수정할 수 있습니다. 이러한 소프트웨어는 일반적으로 실시간 협업 기능도 포함하므로 여러 위치에 걸쳐 효과적인 팀워크를 촉진합니다. AI 봇은 인간 플레이어의 패턴과 습관을 시뮬레이션하여 고급 게임 플레이 테스트를 통해 게임 개발자를 도울 수도 있습니다.
소셜 미디어, 마케팅, 광고를 위해 동영상을 만드는 크리에이터는 항상 시청자의 참여를 빠르게 유도하고 즐거움을 선사할 더 나은 방법을 찾습니다. AI 기반 동영상 애니메이션은 이 목적에 걸맞은 여러 이점을 제공합니다. AI 도구는 이미지 및 오디오 파일을 참조하는 텍스트 프롬프트를 기반으로 애니메이션 동영상을 빠르게 생성할 수 있습니다. 특정 AI 애니메이션 도구에 따라 크리에이터는 제작에 사용할 수 있는 스톡 이미지, 음악, 동영상에 액세스할 수 있습니다. 또한 다양한 목적의 동영상 템플릿과 간단한 끌어 놓기 방식의 동영상 편집을 통해 빠르고 쉽게 변경할 수 있을 뿐만 아니라 참여 유도 버튼과 포함된 링크와 같이 마케팅에 중요한 요소도 쉽게 추가할 수 있습니다.
Wonder Studio에 있는 것과 같은 보다 정교한 Video to 3D AI animation 기술은 기존 동영상을 완전히 편집 가능한 애니메이션으로 변환하는 기능을 통해 한층 더 큰 크리에이티브 제어를 제공합니다. 이를 통해 소셜 미디어 마케터는 기존의 모션 캡처 및 3D 애니메이션 제작에 드는 높은 비용 없이도 더 전문적인 규모의 애니메이션 동영상을 제작할 수 있습니다. 제작 수단에 관계없이 AI를 사용하여 동영상 뷰어 데이터를 분석하면 청중의 관심사와 요구 사항에 맞게 AI 애니메이션 동영상을 개인화하는 방법에 대한 유용한 인사이트를 얻을 수 있습니다.
Autodesk 계열사인 Wonder Dynamics는 어떤 동영상이든 완전히 편집 가능한 캐릭터, 환경, 카메라 트래킹 등을 포함한 3D 애니메이션 장면으로 변환할 수 있는 획기적인 AI 기반 동영상 애니메이션 도구 Flow Studio Video to 3D Scene 기술을 선보였습니다.
Autodesk AI 기능이 아티스트와 크리에이티브 팀이 더 나은 의사 결정을 내리고, 실수를 줄이며, 문제 해결 속도를 높이도록 지원하는 방법을 알아보세요.
애니메이션을 위한 Autodesk AI가 지루한 작업을 줄이고 아티스트가 더 창의적인 작업에 집중할 수 있도록 지원하여 애니메이터의 작업 방식을 바꿔가는 방법을 알아보세요.
이 Autodesk University 강의에서는 게임 디자인, 미디어 제작 및 기타 산업 분야에 사용되는 애니메이션 사전 시각화를 위한 생성형 AI의 다양한 활용 사례를 살펴봅니다. 단순한 텍스트 프롬프트를 넘어 컨셉 렌더링 생성을 위한 협업형 AI 워크플로우를 살펴보세요.
이 동영상을 통해 Maya의 ML Deformer가 복잡한 캐릭터 표현을 자연스럽게 표현하여 캐릭터의 리깅과 애니메이션 작업 속도를 향상하는 방법을 알아보세요.
시간과 비용을 절약해 주는 기능으로 3D 애니메이션 및 VFX 제작 속도를 높이는 강력한 AI 애니메이션 소프트웨어 Autodesk Flow Studio를 살펴보세요.
AI 소프트웨어는 반복이 더 빠르게 진행될 수 있도록 특정 프로세스를 자동화하고 애니메이터에게 변경 사항에 대한 실시간 피드백을 표시하여 손으로 그린 애니메이션 및 스톱모션 애니메이션과 같은 기존 애니메이션 기법을 향상할 수 있습니다. AI는 애니메이션의 환경과 배경을 생성하거나 향상(영문)하도록 도울 수도 있습니다. 이러한 기능 향상을 통해 아티스트는 기존 애니메이션 스타일을 보다 빠르게 제작하면서 이 스타일을 고유하고 특별하게 만드는 요소에 집중할 수 있습니다.
AI 애니메이션 도구는 일반적으로 자동화 또는 증강을 통해 워크플로우 효율성을 향상합니다.
자동화는 반복적인 단계를 줄여줍니다. 예를 들어, Autodesk Flow Studio AI 애니메이션 도구는 동영상 장면을 편집 가능한 캐릭터, 환경, 카메라 트래킹 등이 포함된 3D 애니메이션 장면으로 변환하는 작업을 자동화합니다.
증강은 작업의 속도, 품질 및/또는 기능을 향상하여 애니메이터를 지원합니다. 예를 들어, Autodesk Maya의 ML Deformer는 애니메이션 소프트웨어에서 복잡한 캐릭터를 작업할 때 속도를 높여줍니다. ML Deformer는 머신 러닝을 사용하여 3D 캐릭터의 디포머를 자연스럽게 표현하여 프로세서를 덜 사용합니다.
AI 애니메이션 소프트웨어는 표준 애니메이션 소프트웨어에서 AI 애니메이션 기능을 바로 구축하거나 해당 소프트웨어로 가져올 수 있는 호환 가능한 파일을 생성하여 기존의 디지털 애니메이션 워크플로우와 잘 통합됩니다.
업계 표준 소프트웨어 프로그램 중 하나인 Autodesk Maya는 복잡한 3D 캐릭터 애니메이션 작업을 훨씬 빠르게 만들어주는 ML Deformer 등 강력한 AI 애니메이션 도구를 인터페이스에 추가했습니다. Flow Studio는 AI 소프트웨어를 통해 동영상 장면을 3D 장면으로 변환할 수 있습니다. 그런 다음 아티스트는 변환된 장면을 Maya, Blender, Unreal Engine과 같은 3D 소프트웨어로 가져와 추가로 편집할 수 있습니다.
예, AI 애니메이션 소프트웨어를 사용하여 전문가 수준의 애니메이션을 제작할 수 있습니다. 특히 Flow Studio의 Video to 3D Scene AI 애니메이션 기술은 아티스트가 전문가 소프트웨어로 가져올 수 있도록 완전히 편집 가능한 장면을 출력합니다. 다른 AI 애니메이션 도구들은 Autodesk Maya와 같은 업계 표준의 전문 3D 소프트웨어에 직접 구축됩니다.
AI 애니메이션 소프트웨어에서 찾아야 할 기능은 사용자의 기술 및 크리에이티브 요구 사항에 가장 적합한 기능입니다. 예를 들어, 사용 편의성이 중요하거나 초보자인 경우 배우기 가장 쉬운 솔루션을 찾으세요. 협업 기능, 비용, 제공되는 지원 및 AI 애니메이션 소프트웨어를 다른 프로그램과 통합해야 하는지 여부도 함께 고려해야 합니다.
원하는 AI 애니메이션 기능이 정확히 무엇인지 고려하는 것이 가장 중요합니다. 완전 자동화된 텍스트-동영상 변환 솔루션을 원하십니까? 아니면 Autodesk Flow Studio와 같이 모션 캡처, 캐릭터 리깅, 물리 시뮬레이션 등을 자동화하는 AI 애니메이션 소프트웨어를 원하십니까? 애니메이션화된 AI 자동화의 결과를 사용자 정의하고 편집해야 하는 경우 Autodesk Flow Studio와 같은 소프트웨어를 활용할 수도 있습니다.
AI 애니메이션 소프트웨어는 크리에이티브 작업 및 관리 작업 모두에서 여러 방법으로 동영상 제작을 지원할 수 있습니다. 동영상 사전 제작의 경우 AI는 영화 또는 기타 프로덕션의 대략적인 표현을 스케치하는 스토리보드, 스크립트, 보이스오버, 음악을 제작하는 데 도움을 줍니다.
동영상 제작 및 애니메이션의 관리 측면에서는 Flow Production Tracking이 AI 기반 생성형 일정 관리 기능을 제공합니다. 이를 통해 현재 보유한 리소스와 인력에 따라 제작 일정을 자동으로 최적화할 수 있으며 변경 사항이 발생할 경우 전체 일정을 순차적으로 업데이트할 수도 있습니다.