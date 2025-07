水業界の未来は、データ管理にかかっています。しかし、データの価値を引き出すためのアプローチには、さまざまな課題が伴います。老朽化したインフラやサイロ化されたワークフロー、人材不足やサイバーセキュリティの脅威などです。



水業界の一部の企業がこのような障壁を克服するために実践しているデジタル トランスフォーメーション戦略を、オートデスクの最新レポート『Spotlight on Data and Digitization in the Water Industry: A State of Design & Make Special Edition』(水業界におけるデータとデジタル化へのスポットライト:デザインと創造の業界動向調査 特別編)でご紹介しています。