Generazione di un file di licenza

Quando si acquistano nuove postazioni del software Autodesk, potrebbe essere inviato all'utente un numero di serie e un codice prodotto, che è possibile utilizzare per generare un file di licenza. Queste informazioni sono disponibili anche in Autodesk Account.

Per generare una licenza di rete, è necessario essere un amministratore. È inoltre necessario disporre di un abbonamento con accesso multiutente per il prodotto che richiede la licenza di rete. Se si dispone di una combinazione di prodotti e si desidera generare un file di licenza per tutti i prodotti, è possibile eseguire tale operazione per un prodotto alla volta.

Nota per i Contract Manager e i Software Coordinator: per generare un file di licenza per un prodotto con licenza permanente o non in abbonamento, passare alla vista classica del prodotto nella pagina Tutti i prodotti e i servizi di Autodesk Account. Individuare il prodotto e generare il file di licenza.