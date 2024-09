Questa opzione consente di ridurre le dimensioni delle installazioni o delle installazioni client multiprodotto grazie all'eliminazione dei file duplicati nel programma di installazione.

È selezionata per default per i pacchetti di installazione utilizzati solo su un singolo dispositivo. L'opzione è invece deselezionata per default per i pacchetti di installazione client, a causa di potenziali problemi con strumenti di terze parti, ad esempio SCCM. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo dei collegamenti simbolici in installazioni e installazioni client personalizzate.