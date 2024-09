Quando si accede ad Installazione personalizzata, viene visualizzata una libreria di pacchetti. I pacchetti vengono elencati in base al nome, al tipo (programma di installazione o installazione client), alla data dell'ultimo salvataggio e al numero di prodotti. Per default, la vista della libreria viene ordinata in base alla data dell'ultimo salvataggio, ma è possibile ordinarla in base a qualsiasi intestazione di colonna facendovi clic su. Fare nuovamente clic sull'intestazione per invertire l'ordine crescente o decrescente. Le etichette per i pulsanti di azione rapida vengono visualizzate quando si posiziona il cursore su una riga del pacchetto. Fare clic su Crea nuovo nell'angolo superiore destro per creare un nuovo pacchetto.