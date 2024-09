Esecuzione dell'installazione client dal programma di installazione classico

Quando si crea un'installazione client, è possibile accettare le impostazioni di default per qualsiasi prodotto installato e configurare le impostazioni per creare un'installazione client personalizzata. Le impostazioni di configurazione vengono applicate a ogni istanza installata del prodotto. Dopo aver creato l'installazione client, non è possibile modificare queste impostazioni a meno che non si modifichi l'installazione client.

Nota: per informazioni sulle opzioni di configurazione per ciascun prodotto, leggere le informazioni aggiuntive per l'installazione nella Guida in linea del prodotto. Esaminare queste informazioni aggiuntive per stabilire le impostazioni corrette per ciascun prodotto nell'installazione client.