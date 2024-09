Modifica di un'installazione client da Autodesk Account

I parametri della riga di comando per il file eseguibile del programma di installazione non sono necessari per ogni installazione client, ma un'installazione non verrà eseguita se mancano i parametri necessari. Il file batch include comandi con i parametri di installazione corretti ed eseguirà l'installazione in una modalità di interfaccia utente di base (con una barra di avanzamento) per default.

Nota: il file batch include comandi aggiuntivi per l'installazione e la disinstallazione in modalità batch. Questi comandi includono dei commenti. Rimuovere i commenti per abilitarli.

Alcuni parametri nella tabella di riferimento riportata di seguito vengono visualizzati sia in una forma abbreviata sia in una più lunga per una maggiore leggibilità.