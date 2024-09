Tenere traccia degli utenti che attualmente prendono in prestito licenze con LMTOOLS o lmutil. Entrambi elencano gli utenti che dispongono di una licenza presa in prestito. Per una licenza in prestito viene visualizzato anche il valore "linger" associato. Il numero dopo l'istruzione linger indica il periodo di tempo (in secondi) in cui la licenza viene presa in prestito prima di essere automaticamente restituita al pool di licenze.

Nell'esempio seguente, (linger: 651600) indica che la licenza è stata presa in prestito per 651.600 secondi ovvero circa 7,5 giorni (per convertire il valore in giorni, dividere il valore "linger" per 86.400).