Il programma di analisi Autodesk invia i dati di utilizzo ad Autodesk per l'analisi. Per default, gli utenti dell'installazione client possono partecipare o scegliere di non partecipare in un secondo momento tramite un'opzione nel menu ? del prodotto. Tuttavia, durante il processo di installazione client è possibile scegliere di partecipare o non partecipare al programma di analisi Autodesk per tutti gli utenti includendo uno dei comandi seguenti nello script di installazione.

Per fare in modo che tutti gli utenti dell'installazione client non partecipino, includere il seguente comando nello script: