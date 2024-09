Che cos'è Autodesk Fusion?

Autodesk Fusion collega l'intero processo di sviluppo del prodotto in un'unica piattaforma basata sul cloud per Mac e PC. È possibile esplorare e rifinire la forma del progetto con gli strumenti di scultura, modellazione e progettazione generativa. Poiché i progetti in Autodesk Fusion vengono archiviati e condivisi con il team nel cloud, è possibile eseguire l'iterazione delle idee di progettazione in tempo reale, aumentando così la produttività del team. È possibile ottimizzare e convalidare il progetto con assiemi, studi di giunti e movimenti e simulazioni. Grazie ai rendering e alle animazioni fotorealistiche è quindi possibile comunicare l'intento progettuale. Infine, è possibile stampare rapidamente un prototipo del progetto con una stampante 3D o generare percorsi utensile CAM per macchine CNC per realizzare il progetto. Ulteriori informazioni su Autodesk Fusion for Product Design.