Basato su oltre 40 anni di innovazione nella tecnologia CAM avanzata, Fusion è la risposta alle esigenze della produzione moderna. L'integrazione dei sistemi CAD e CAM offre alla tua azienda gli strumenti necessari per competere e crescere in un settore in rapida evoluzione.

Integra perfettamente tecnologie di prototipazione rapida, lavorazione CNC, fabbricazione di parti in lamiera e progettazione orientata alla produzione (inglese) per semplificare i workflow e velocizzare l'innovazione. Le funzionalità di produzione avanzate consentono al tuo team di realizzare le idee progettuali con livelli di precisione ed efficienza senza precedenti, aiutando le aziende in crescita a migliorare i propri processi e promuovere un'espansione sostenibile.

Inizia subito ad aumentare i profitti e a realizzare prodotti di qualità superiore per garantire alla tua azienda un vantaggio competitivo.