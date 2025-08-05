Allinea in modo rapido e accurato le parti su 3, 4 o 5 assi, riducendo i tempi di configurazione e migliorando la precisione della lavorazione grazie agli strumenti di indagine e ispezione di Fusion. Trasforma un lungo processo manuale, che richiederebbe diverse ore, in una procedura completabile in pochi minuti, posizionando le parti con precisione per le lavorazioni successive, riducendo al minimo gli errori e migliorando la produttività complessiva.
Sfrutta i risultati dell'ispezione avanzata delle superfici per calcolare l'allineamento ottimale delle parti, compensando disallineamenti o fissaggi imprecisi. Utilizza i dati di ispezione generati dalla macchina per ottimizzare le strategie di lavorazione, garantire un'elevata precisione e ridurre il rischio di scarti delle parti dovuti a configurazioni errate.