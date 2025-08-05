La produzione intelligente inizia da Fusion

Fornisci al tuo team una soluzione per realizzare le idee progettuali in modo preciso ed efficiente, grazie a strumenti di produzione avanzati per la prototipazione rapida, la lavorazione CNC, la fabbricazione di parti in lamiera e la progettazione orientata alla produzione.

I produttori e le officine CNC di tutto il mondo utilizzano Fusion per la produzione avanzata

Offri al tuo team un vantaggio competitivo con tecnologie di produzione leader del settore

Basato su oltre 40 anni di innovazione nella tecnologia CAM avanzata, Fusion è la risposta alle esigenze della produzione moderna. L'integrazione dei sistemi CAD e CAM offre alla tua azienda gli strumenti necessari per competere e crescere in un settore in rapida evoluzione.

Integra perfettamente tecnologie di prototipazione rapida, lavorazione CNC, fabbricazione di parti in lamiera e progettazione orientata alla produzione (inglese) per semplificare i workflow e velocizzare l'innovazione. Le funzionalità di produzione avanzate consentono al tuo team di realizzare le idee progettuali con livelli di precisione ed efficienza senza precedenti, aiutando le aziende in crescita a migliorare i propri processi e promuovere un'espansione sostenibile.

Inizia subito ad aumentare i profitti e a realizzare prodotti di qualità superiore per garantire alla tua azienda un vantaggio competitivo.

Dai priorità alle strategie che massimizzano i risultati aziendali

Modernizza i workflow con l'automazione e l'intelligenza artificiale

L'intelligenza artificiale e l'automazione integrate semplificano i processi, aumentano l'efficienza e velocizzano la commercializzazione, riducendo al minimo gli errori e le incongruenze.

Aumenta la produttività grazie a strumenti perfettamente integrati

Gli strumenti CAD/CAM e di gestione dei dati in tempo reale integrati migliorano il lavoro di squadra, allineano i membri del team e accelerano i tempi di consegna.

Garantisci la precisione con funzionalità di lavorazione avanzate

Strategie di lavorazione complete, tra cui la lavorazione multi-asse, l'indagine, la sbavatura e il riconoscimento automatico dei fori, migliorano la precisione.

Concentrati sull'innovazione e lascia che Fusion pensi al resto
Lavorazione multiasse

Semplifica le attività complesse

 

Gestisci attività di lavorazione complesse in modo preciso ed efficiente grazie alla funzionalità multiasse che consente di realizzare progetti impegnativi e sofisticati difficilmente eseguibili con i metodi tradizionali.

 

Garantendo lavorazioni precise delle parti da più angolazioni, i movimenti multiasse riducono al minimo la necessità di interventi manuali e il rischio di errori.

Ulteriori informazioni sulle strategie di lavorazione multi-asse
Mantieni l'integrità dei dati e collabora facilmente

 

Ottimizza il processo di lavorazione con la funzionalità CAM automatizzata, garantendo accessibilità ed efficienza agli operatori con ogni livello di esperienza. Automatizza le attività complesse, seleziona percorsi di taglio efficaci, riduci i tempi di lavorazione e gli sprechi di materiale.

 

Il riconoscimento automatico dei fori semplifica l'identificazione e la lavorazione di questi elementi, riducendo lo sforzo manuale e garantendo la massima coerenza. La sbavatura automatica rimuove rapidamente le sbavature, migliorando la qualità estetica e funzionale delle parti per realizzare bordi e superfici più uniformi.

Ulteriori informazioni sull'automazione CAM (inglese)
Sonda CNC

Riduci gli errori e migliora la qualità

 

Allinea in modo rapido e accurato le parti su 3, 4 o 5 assi, riducendo i tempi di configurazione e migliorando la precisione della lavorazione grazie agli strumenti di indagine e ispezione di Fusion. Trasforma un lungo processo manuale, che richiederebbe diverse ore, in una procedura completabile in pochi minuti, posizionando le parti con precisione per le lavorazioni successive, riducendo al minimo gli errori e migliorando la produttività complessiva.

 

Sfrutta i risultati dell'ispezione avanzata delle superfici per calcolare l'allineamento ottimale delle parti, compensando disallineamenti o fissaggi imprecisi. Utilizza i dati di ispezione generati dalla macchina per ottimizzare le strategie di lavorazione, garantire un'elevata precisione e ridurre il rischio di scarti delle parti dovuti a configurazioni errate.

Ulteriori informazioni sull'indagine, l'ispezione e l'allineamento delle parti (inglese)
Massimizza l'efficienza dei materiali

 

Genera rapidamente layout 2D di parti in lamiera per un taglio CNC efficiente grazie al nesting associativo. Assicurati che le parti siano posizionate in modo preciso e pronte per il taglio, riducendo i tempi di configurazione e gli errori.

 

Algoritmi avanzati di nesting ottimizzano l'utilizzo dei materiali, garantendo un uso efficace della lamiera e riducendo al minimo gli sprechi, contribuendo così a diminuire i costi e favorire pratiche di produzione sostenibili.

Ulteriori informazioni sulla fabbricazione di parti in lamiera
Produzione additiva di parti in metallo

Aumenta la produttività e ottimizza i materiali

 

Invia progetti per la stampa 3D senza la necessità di strumenti di conversione aggiuntivi, riducendo al minimo i tempi di configurazione e il rischio di errori. Gli strumenti di progettazione associativa automatizzano la creazione di geometrie complesse e delle strutture di supporto per la stampa, garantendo la realizzazione accurata e coerente anche dei progetti più complessi.

 

Fusion supporta inoltre un'ampia gamma di materiali, che consentono agli utenti di selezionare quelli più adatti alle loro esigenze specifiche. Assicurati che le parti non siano solo funzionali, ma anche convenienti dal punto di vista dei costi e di alta qualità.

Ulteriori informazioni sulla produzione additiva

Piani e prezzi di Autodesk Fusion

Opzioni di acquisto flessibili per soddisfare le esigenze attuali e future della tua azienda.

FUNZIONALITÀ DI PRODUZIONE AVANZATE

Autodesk Fusion for Manufacturing

Autodesk Fusion for Manufacturing è una piattaforma CAD, CAM, CAE, PCB e di gestione dei dati integrata nel cloud, che include la lavorazione a 3 assi, la fresatura a 4 e 5 assi e:

  • Lavorazione meccanica completa da 2D a 5 assi
  • Taglio, fresatura, tornitura e tornitura-fresatura
  • Automazione della produzione
  • Ispezione di parti e punti di indagine
  • Postprocessori gratuiti e modificabili

 

/anno 

PER SAPERNE DI PIÙ

Funzionalità di produzione principali

Autodesk Fusion

Autodesk Fusion è una piattaforma CAD, CAE, PCB e di gestione dei dati integrata nel cloud che include la fresatura a 2 e 3 assi e:

  • Svuotamento adattivo
  • Tornitura
  • Produzione additiva FFF
  • Getto d'acqua, strumento di taglio laser, strumento di taglio al plasma

Prova Autodesk Fusion gratuitamente per 30 giorni

 

/anno 

OTTIENI UNA DEMO

Estendi le capacità del tuo team grazie ad un ampio ecosistema di partnership per la produzione

Le integrazioni con i principali OEM consentono di semplificare le attività più comuni. Ulteriori informazioni sulle partnership di Autodesk (inglese) con i leader del settore.