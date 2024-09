Il software di rendering 3D è il processo di generazione di un'immagine da un modello tramite software. Il rendering viene utilizzato in architettura, nei simulatori, nei videogiochi, per gli effetti visivi di film e programmi televisivi e per la visualizzazione dei progetti. Il rendering 3D, l'ultimo passaggio di un processo di animazione, conferisce l'aspetto finale ai modelli e all'animazione con effetti visivi come ombreggiature, mappature di texture, ombre, riflessi e sfocature di movimento.