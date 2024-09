Una licenza in abbonamento per la Product Design & Manufacturing Collection consente di scegliere l'accesso per utente singolo o multiutente e di ottenere il software di progettazione meccanica desiderato al prezzo più conveniente. Le opzioni di durata flessibili della Collection consentono inoltre di aumentare e diminuire le licenze per rispondere alle mutevoli esigenze aziendali. L'abbonamento include la manutenzione, gli aggiornamenti e il supporto tecnico per tutti i prodotti garantendo così la massima protezione del software. Non è necessario gestire più licenze di prodotto ed è possibile scaricare e installare il software desiderato quando si preferisce. In questo modo, è possibile disporre sempre delle licenze necessarie in base alle esigenze del momento.