Software per la progettazione e la produzione di giocattoli

Le tecnologie moderne come la stampa 3D hanno influenzato notevolmente il processo di produzione dei giocattoli. In passato, la produzione di giocattoli comportava la creazione di stampi e la realizzazione in serie dei giocattoli, un processo che oltre ad essere dispendioso in termini di tempo, aveva costi elevati e possibilità di progettazione limitate. Grazie alla stampa 3D, i produttori possono realizzare facilmente progetti esclusivi e particolarmente complessi senza la necessità di utilizzare stampi. Questa tecnologia ha reso molto più economica ed efficiente la realizzazione di giocattoli, anche a casa.

Poiché supporta la prototipazione rapida, la stampa 3D permette inoltre di realizzare le idee rapidamente e di apportare modifiche in modo semplice. La possibilità di collaudare e perfezionare più rapidamente i giocattoli rende più efficiente il processo di progettazione. La stampa 3D offre inoltre il potenziale per migliorare la sostenibilità nell'ambito della produzione di giocattoli. Come forma di produzione additiva, questa tecnologia riduce al minimo gli sprechi utilizzando solo il materiale necessario per il giocattolo. Inoltre, grazie alla possibilità di utilizzare le bioplastiche e i materiali riciclati, la stampa 3D è alla base dei processi di produzione eco-compatibili.