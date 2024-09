Il processo di progettazione 3D delle calzature è una fase cruciale, in cui le idee vengono trasformate in progetti tangibili. Gli schizzi iniziali, che forniscono una rappresentazione visiva del concetto, vengono elaborati in disegni dettagliati. Questi disegni servono come modello per la scarpa da realizzare e tengono conto di aspetti come l'estetica, il comfort, la funzionalità e l'allineamento alle tendenze del mercato.

Per trasformare questi progetti in una realtà 3D, i progettisti utilizzano software avanzati come Autodesk Fusion. Questo strumento consente di realizzare modellazione e prototipazione 3D di progetti complessi, fornendo una simulazione virtuale del prodotto finale. Con questo approccio digitale, è possibile apportare rapidamente modifiche per rendere il processo molto efficiente.