Vous pouvez supprimer votre compte afin de supprimer vos données personnelles et de vous désabonner des communications marketing d’Autodesk. Nous pourrons conserver certaines données vous concernant à des fins légales ou commerciales internes, par exemple dans le cadre de la prévention des fraudes, conformément aux lois applicables. Après suppression de votre compte et de vos données personnelles, vous n’aurez plus accès à vos produits, services ou fichiers.

Si vous possédez un abonnement actif acheté auprès d’Autodesk, nous l’annulerons et supprimerons votre compte. Si vous avez souscrit votre abonnement auprès d’un partenaire, contactez-le pour annuler cette partie de votre compte avant de poursuivre. Si l’un de vos abonnements est renouvelé automatiquement, vous devez d’abord désactiver le renouvellement. Le traitement de cette demande peut prendre jusqu’à 45 jours.

Comptes d’entreprise : si votre compte est associé à un compte d’entreprise, il se peut que nous vous contactions pour obtenir plus d’informations ou pour vous rediriger vers votre administrateur de compte. Si vous êtes affecté à un compte d’entreprise en tant qu’utilisateur, contactez votre administrateur pour qu’il supprime tous les produits et services auxquels vous avez accès avant de supprimer votre compte.