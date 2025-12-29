Le renouvellement automatique sera activé pour la plupart des abonnements, qu’ils soient nouveaux ou qu’ils aient déjà été renouvelés, sauf si vous désactivez cette option dans votre compte Autodesk Account. Cette option simplifie le processus de renouvellement et garantit l’absence d’interruption dans votre accès.

Vous pouvez modifier vos paramètres de renouvellement automatique, individuellement ou en masse, à tout moment avant votre date de renouvellement et jusqu’à 30 jours (pour les abonnements mensuels) ou 45 jours (pour les abonnements annuels et pluriannuels) après votre date d'expiration.

Renouvellement automatique d’un abonnement individuel

Pour que votre abonnement soit renouvelé automatiquement, votre moyen de paiement récurrent doit être valide et le renouvellement automatique doit être activé.

Connectez-vous à votre compte Autodesk Account et accédez à Facturation et commandes > Abonnements et contrats. Dans la liste des abonnements, sélectionnez un produit pour consulter les détails de l’abonnement et vérifiez le moyen de paiement enregistré. Sous Renouvellement automatique, sélectionnez Activer pour renouveler votre abonnement à la date prévue.

Vous recevrez un e-mail de confirmation.

Renouveler automatiquement plusieurs abonnements

La fonctionnalité de renouvellement automatique par lot vous permet d’activer le renouvellement automatique pour un maximum de 100 abonnements à la fois.