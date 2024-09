Les plans d’abonnement permettent d’accéder aux versions antérieures de vos logiciels. Toutes les versions actuelles des logiciels Autodesk et certaines versions antérieures sont prises en charge*. Pour être éligibles à la prise en charge, les logiciels Autodesk doivent être exécutés sur des systèmes d’exploitation pris en charge par les fournisseurs. Si un fournisseur ne prend plus en charge un système d’exploitation, nous cesserons également la prise en charge des produits Autodesk exécutés sur ce système, que ces produits figurent ou non dans les versions antérieures éligibles.

Si une version antérieure n’est pas répertoriée, cela signifie qu’elle n’est pas prise en charge. Pour éviter les temps d’arrêt, effectuez une mise à niveau vers une version prise en charge avant qu’une version antérieure ne soit plus prise en charge. Un abonnement actif sans date d’expiration signifie que vous pouvez continuer à utiliser une version précédemment installée et activée, même si elle n’est plus prise en charge. Si vous possédez une licence perpétuelle pour une version qui ne sera bientôt plus prise en charge, vous conserverez vos droits d’utilisation de la licence sans limite de temps.

Toutefois, vous ne pourrez pas obtenir de nouveau code pour réactiver cette version sur un appareil. Nous ne commercialiserons plus de mises à jour logicielles ni de correctifs pour les versions qui ne sont plus prises en charge*.

* L’assistance inclut l’assistance technique, les mises à jour logicielles et les correctifs.