Questions fréquemment posées

Informations sur les abonnements et la licence Revit

Avec un abonnement à Revit, vous pouvez concevoir et visualiser des bâtiments et des infrastructures en 3D avec précision, collaborer de manière transparente entre les équipes du projet, et rester à jour avec les dernières versions et fonctionnalités de Revit.

Image publiée avec l’aimable autorisation du Botswana Innovation Hub – SHoP Architects

Acheter et s’abonner à Revit
Les abonnements permettent aux équipes de toute taille d’accéder à la dernière version de Revit. Image publiée avec l’aimable autorisation de BNIM.

Où puis-je acheter Revit ou m’y abonner ?

Un abonnement à Autodesk Revit est un moyen flexible d’accéder à la dernière version du logiciel, de bénéficier de coûts initiaux réduits et de payer mensuellement ou annuellement. Les particuliers et les petites équipes peuvent acheter un abonnement standard en ligne. Les équipes plus importantes, qu'elles soient de taille moyenne ou très grande, peuvent acheter des abonnements premium et entreprise en contactant Autodesk ou des revendeurs agréés.

Lorsque vous achetez le logiciel Revit, vous pouvez sélectionner un abonnement et une durée correspondant à vos besoins. Choisissez l’option Flex afin de payer en fonction de votre utilisation, ou explorez les solutions de financement qui proposent aux entreprises éligibles une flexibilité de paiement supplémentaire. Gérez facilement les détails de votre abonnement sur votre compte Autodesk Account et découvrez les économies que vous pourriez réaliser lors de votre renouvellement.

Combien coûte un abonnement à Revit ?

Un abonnement standard à Autodesk Revit coûte si payé mensuellement, si payé annuellement, ou si payé pour une durée de 3 ans. Les équipes de moyenne, grande et très grande taille peuvent contacter Autodesk ou un revendeur agréé pour explorer les options d’abonnement.

Revit peut également être acheté dans Autodesk AEC Collection. AEC Collection intègre des outilsde BIM et de CAO tels que Revit, Civil 3D et AutoCAD dans un environnement de données dans le cloud. Elle déverrouille les workflows pour les concepteurs, les ingénieurs et les entrepreneurs, et coûte si payée mensuellement, si payée annuellement, ou si payée pour une durée de 3 ans.

Quels sont les avantages d’un abonnement à Revit ?
Écran d’un modèle 3D dans Autodesk Revit 2024

Dernières mises à jour et versions

Les abonnés à Revit peuvent accéder aux dernières versions et mises à jour progressives immédiatement après leur publication, ce qui leur permet de disposer en permanence d’outils et de fonctionnalités de pointe. Les abonnés à Revit reçoivent des notifications concernant les mises à jour du produit disponibles depuis l’application Autodesk Access ou depuis la fonctionnalité « Rechercher les mises à jour » du menu d’aide de Revit. Les utilisateurs peuvent également télécharger les mises à jour directement depuis le portail de leur compte Autodesk Account. Il est essentiel de maintenir Revit à jour pour accéder aux nouvelles fonctionnalités, améliorer les performances et la stabilité, corriger les failles de sécurité, et garantir une expérience utilisateur optimale.

Écran d’un rendu 3D et d’un plan d’étage dans Autodesk Revit 2024

Outils et fonctionnalités avancés

Revit propose à ses abonnés de nombreuses fonctionnalités de pointe permettant d’améliorer considérablement le processus de conception et de collaboration. Sa fonctionnalité de modélisation robuste utilise des composants paramétriques, ce qui garantit des mises à jour en temps réel dans les vues du projet et accélère la concrétisation de l’intention du concepteur. Les extensions d’analyse intégrées couvrent un large spectre de domaines, notamment la consommation d’énergie, la luminosité naturelle, les facteurs structurels, etc., ce qui permet de prendre des décisions de conception éclairées. Les outils de visualisation de Revit permettent d’affiner les détails, de tester les matériaux et de convertir facilement leur vision de l’écran à la réalité. L’intégration avec Twinmotion, incluse dans l’abonnement, permet de créer des visuels époustouflants et des expériences de RV immersives. La collaboration est rationalisée grâce au partage de travail de Revit, qui regroupe les contributions de l’équipe dans un fichier central et synchronise les mises à jour. En outre, Revit facilite les workflows personnalisés en proposant des fonctionnalités d’automatisation avec Dynamo, l’exploration de solutions innovantes grâce à la technologie Generative Design et l’accès à son API pour le développement d’applications sur mesure, offrant ainsi une expérience utilisateur complète et adaptée.

Capture d’écran d’une page d’assistance Autodesk Review 2024

Assistance technique

La base de connaissances Revit propose des articles de dépannage et des guides pratiques pour vous aider à résoudre les problèmes. Des agents Autodesk sont disponibles pour une assistance supplémentaire. Le niveau d’assistance technique varie selon les différents abonnements, avec des options adaptées aux besoins des utilisateurs. Les utilisateurs de Revit peuvent accéder à la documentation d’aide détaillée en appuyant sur la touche F1 dans le logiciel. Pour l’abonnement Education, la résolution de problèmes peut être effectuée de manière indépendante ou par le biais de forums communautaires et de bases de connaissances. L’abonnement Standard donne accès à une assistance en ligne et par e-mail assurée par des spécialistes Autodesk. Les utilisateurs peuvent soumettre des tickets d’assistance pour bénéficier de réponses prioritaires. L’abonnement Premium propose une assistance par le biais de chats en ligne avec des agents et d’appels téléphoniques programmés.

Écran du produit dans Revit

Accès aux services cloud

Certains abonnements, notamment pour Autodesk AEC CollectionAutodesk BIM Collaborate Pro (anciennement Autodesk BIM360) et Autodesk Construction Cloud, complètent les fonctionnalités de Revit grâce à des workflows BIM améliorés par le service cloud Autodesk. La fonctionnalité Revit Cloud Worksharing, disponible pour les abonnés à Autodesk BIM Collaborate Pro et à Autodesk Construction Cloud, prend en charge la publication de modèles Revit dans le cloud afin d’optimiser la collaboration, garantissant aux équipes de projet un accès aux données des modèles les plus récentes, partout et à tout moment. Les modèles partagés dans le cloud favorisent la collaboration pour les équipes de projet pluridisciplinaires, permettant aux architectes, aux ingénieurs MEP, aux ingénieurs structures et à toutes les parties prenantes concernées de mieux modéliser, partager et coordonner l’intention du concepteur. Grâce à la fonctionnalité Revit Cloud Worksharing, les utilisateurs peuvent suivre les modifications apportées au modèle en temps réel, améliorer la détection des conflits et exécuter les livrables du projet plus efficacement, tout en évitant les corrections et en simplifiant la communication au sein de l’environnement du projet hébergé dans le cloud.

 

Pour les abonnés à AEC Collection, Autodesk Docs est l’environnement de données commun d’Autodesk destiné aux équipes de projet AEC. Autodesk Docs prend en charge le partage et la gestion des documents et des données, et ce, grâce à des outils et à des workflows qui optimisent la coordination de la conception en simplifiant la liaison, l’échange, l’agrégation et la mise à jour des données de modèles et de projets au sein des équipes pluridisciplinaires.

 

Les abonnés à Revit, quel que soit le niveau d’abonnement (à l’exception de Revit LT), peuvent utiliser Autodesk Insight afin de concevoir des bâtiments plus écoénergétiques et d’atteindre leurs objectifs en matière de développement durable grâce à l’analyse carbone et énergétique de l’ensemble du bâtiment.

S’abonner au logiciel Revit

Revit

Puissants outils de BIM (modélisation des données du bâtiment) pour la planification, la conception, la construction et la gestion des bâtiments.

Détails du produit
Revit LT

Outil de BIM 3D simplifié pour la production de documentation et de conceptions architecturales 3D

Détails du produit
AutoCAD Revit LT Suite

Obtenez à la fois Revit LT et AutoCAD LT à un prix abordable.

Détails du produit

Logiciels Autodesk gratuits pour les étudiants et les enseignants

Accès aux logiciels Autodesk sous licence éducative

Autodesk participe activement à la formation des leaders de demain. Bénéficiez d’un accès gratuit à tous nos produits avec le plan Autodesk Education.

Options de paiement Autodesk

Achetez les produits Autodesk comme vous le souhaitez, soit sur notre boutique, soit auprès de notre équipe commerciale ou de nos partenaires agréés. Vous avez le choix entre des abonnements mensuels, annuels et de trois ans. Profitez également de notre formule de paiement flexible qui vous permet de concilier utilisation réelle et budget : avec le paiement à l’usage, accédez à n’importe quel produit quand vous en avez besoin.

Pour souscrire un abonnement à Autodesk, vous disposez de trois options simples : l’achat en ligne, l’achat auprès de notre équipe commerciale spécialisée ou l’achat auprès d’un partenaire agréé. Tous les achats sont sécurisés et couverts par notre garantie de remboursement.

 

Sélectionnez le plan d’abonnement le mieux adapté à vos besoins ou à ceux de votre entreprise. Chaque plan inclut des fonctionnalités de sécurité, de création de rapports, d’automatisation et d’assistance de différents niveaux.

Autodesk Flex est la solution idéale pour l’utilisation occasionnelle et les projets spécialisés. Achetez des jetons Flex pour accéder aux produits éligibles pendant une période de 24 heures et explorez de nouveaux produits de conception sans vous engager avec un contrat à long terme.

Questions fréquemment posées (FAQ) sur les abonnements et licences Revit

Pour en savoir plus sur les abonnements à Revit, consultez les questions les plus fréquemment posées par les utilisateurs.

Puis-je acheter Revit sans abonnement ?

Vous ne pouvez pas acheter Revit sans abonnement. Les logiciels Autodesk sont uniquement disponibles sous forme d’abonnements. En savoir plus sur les avantages d’un abonnement à Autodesk Revit.

Comment renouveler ma licence Revit qui a expiré ?

Une fois votre abonnement à Revit expiré, vous ne pourrez plus le renouveler. Pour acheter un nouvel abonnement à Revit en ligne, rendez-vous sur la page produit Revit.

Mon logiciel Revit cessera-t-il de fonctionner si je ne renouvelle pas mon abonnement ?

Lorsque votre abonnement à Revit arrive à expiration, vous n’aurez plus accès au logiciel ni aux services cloud. Cependant, vous pourrez toujours afficher et partager vos projets à l’aide de nos visualiseurs gratuits.

Puis-je utiliser mon abonnement à Revit sur plusieurs ordinateurs ?

Vous pouvez installer un logiciel sous licence avec un abonnement pour utilisateur unique sur un maximum de trois ordinateurs. Toutefois, vous ne pouvez vous connecter et utiliser ce logiciel que sur un seul ordinateur, à un moment donné. Si vous devez déplacer le logiciel Revit vers un nouvel ordinateur, vous devez d’abord le désactiver depuis l’ancien ordinateur.

Existe-t-il un visualiseur Revit gratuit ?

Vous pouvez afficher gratuitement les fichiers Revit grâce à Autodesk Viewer. Autodesk Viewer est un visualiseur accessible depuis un navigateur permettant l’affichage et le partage de fichiers Revit (.rvt).

Un abonnement à Revit est-il gratuit pour les étudiants ?

Les étudiants et les enseignants qui confirment leur éligibilité peuvent bénéficier d’un accès gratuit au plan Education et à la conception générative de Revit.

Quel est le prix de Revit 2026, 2025 ou 2014 ?

L’abonnement à Revit coûte par an ou par mois. Seule la version la plus récente de Revit est disponible au téléchargement. Les fichiers des versions précédentes peuvent être ouverts avec la version actuelle de Revit 2027.

Aurai-je accès aux versions antérieures de Revit si je m’abonne à la version actuelle ?

Oui. Les droits relatifs aux versions antérieures s’appliquent à l’ensemble des plans de maintenance et abonnements (y compris les licences éducatives et commerciales), à condition qu’ils figurent sur la liste des abonnements ou des plans de maintenance concernés. En savoir plus sur les droits relatifs aux versions antérieures.

Où puis-je obtenir une licence perpétuelle Revit ?

À compter de janvier 2016, Autodesk a cessé de vendre de nouvelles licences perpétuelles. En mai 2017, nous avons cessé la vente de plans de maintenance. Tous les logiciels Autodesk peuvent être achetés sous forme d’abonnement dans le cadre d’un plan.

 

En savoir plus sur nos options de gestion des licences logicielles.

Où puis-je obtenir une licence personnelle Revit pour un usage utilisateur unique ?

Vous pouvez acheter une licence personnelle Revit pour un utilisateur unique en ligne, en contactant le service commercial ou auprès d’un revendeur agréé.

Où puis-je obtenir une licence multi-utilisateur Revit ?

Autodesk ne vend plus de nouveaux abonnements Revit avec accès multi-utilisateur. Découvrez nos offres d’échange pour abonnés multi-utilisateurs, ainsi que nos plans de maintenance autonome et de maintenance réseau.

Comment puis-je gérer les utilisateurs et les autorisations depuis mon compte Autodesk Account pour Revit ?

Pour gérer les utilisateurs et les autorisations dans le compte Autodesk Account pour Revit :

  1. Connectez-vous à autodesk.com.
  2. Sélectionnez Gestion des utilisateurs.
  3. Choisissez Par utilisateur.
  4. Cliquez sur Inviter des utilisateurs.
  5. Entrez les détails requis pour l’ajout d’un utilisateur individuel. Pour effectuer un ajout groupé, créez un fichier CSV comprenant 5 000 utilisateurs maximum et chargez-le sous l’onglet « Importer ».

Pour attribuer l’accès au produit aux utilisateurs :

  1. Sélectionnez Gestion des utilisateurs.
  2. Sélectionnez Par produit.
  3. Choisissez un produit.
  4. Cliquez sur Affecter des utilisateurs pour ajouter des utilisateurs.

Pour supprimer des utilisateurs :

  1. Sélectionnez Gestion des utilisateurs.
  2. Sélectionnez Par utilisateur.
  3. Choisissez un utilisateur.
  4. Cliquez sur l’icône Supprimer un utilisateur.
  5. Confirmez la suppression dans la fenêtre qui s’affiche.

Ces étapes rationalisent le processus de gestion des utilisateurs et de contrôle d’accès pour Autodesk Revit.

Que deviennent mes données si j’annule mon abonnement à Revit ?

Si vous annulez votre abonnement à Revit, vous pourrez toujours afficher vos fichiers de projet sur votre appareil à l’aide d’un visualiseur Autodesk gratuit. Cependant, passé ce délai de 30 jours, vous risquez de perdre l’accès aux stockages dans le cloud inclus dans l’abonnement.

Différents niveaux ou types d’abonnements Revit sont-ils disponibles ?

Quatre types d’abonnements à Revit sont disponibles : Standard, Premium, Enterprise et Education. Le plan Standard est inclus avec chaque abonnement Revit et peut être acheté sur une base mensuelle, annuelle ou de 3 ans. Le plan Premium est prépayé et disponible pour une durée d’un an ou de 3 ans. Le plan Enterprise est destiné aux grandes entreprises. Il inclut des fonctionnalités telles que l’authentification unique (SSO) et des rapports sur l’utilisation des produits avec des informations détaillées au niveau de l’utilisateur. Le plan Education est destiné aux étudiants, aux enseignants et aux établissements d’enseignement et leur donne accès aux mêmes fonctionnalités que le plan Standard. 

 

Autodesk Flex propose une option de paiement à l’usage qui permet aux utilisateurs d’acheter à l’avance des jetons par tranches de montants variables pour un accès quotidien à n’importe quel produit éligible. Il s’agit donc d’un choix idéal pour les personnes ou les membres d’une équipe souhaitant un accès occasionnel ou à titre d’essai.

Revit LT est une solution BIM plus économique qui met l’accent sur la conception et la documentation architecturales. Il comprend de nombreuses fonctionnalités identiques à celles de Revit, mais n’inclut pas le partage de projet, les fonctionnalités d’analyse d’énergie, le rendu intégré au produit, la modélisation MEP et modélisation de structure, ni une personnalisation étendue.

Comment puis-je accéder à l’assistance technique pour Revit dans le cadre de mon abonnement ?

Pour accéder à l’assistance technique pour Revit dans le cadre de votre abonnement, vous pouvez vous connecter à votre compte Autodesk et parcourir les options en libre-service pour votre abonnement au produit, votre logiciel d’enseignement ou votre version d’essai. Vous pouvez également contacter l’assistance Autodesk en consultant https://www.autodesk.com/fr/support.

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Termes et conditions légales

Les logiciels et/ou les services cloud Autodesk gratuits sont soumis à l’acceptation et au respect des termes (anglais) des conditions générales d’utilisation applicables et autres conditions qui les accompagnent. Les services cloud et les logiciels sous licence éducative ou abonnement éducatif ne peuvent être utilisés que par les utilisateurs éligibles et uniquement à des fins éducatives. Leur usage à des fins commerciales, professionnelles ou lucratives est interdit.