Certains abonnements, notamment pour Autodesk AEC Collection, Autodesk BIM Collaborate Pro (anciennement Autodesk BIM360) et Autodesk Construction Cloud, complètent les fonctionnalités de Revit grâce à des workflows BIM améliorés par le service cloud Autodesk. La fonctionnalité Revit Cloud Worksharing, disponible pour les abonnés à Autodesk BIM Collaborate Pro et à Autodesk Construction Cloud, prend en charge la publication de modèles Revit dans le cloud afin d’optimiser la collaboration, garantissant aux équipes de projet un accès aux données des modèles les plus récentes, partout et à tout moment. Les modèles partagés dans le cloud favorisent la collaboration pour les équipes de projet pluridisciplinaires, permettant aux architectes, aux ingénieurs MEP, aux ingénieurs structures et à toutes les parties prenantes concernées de mieux modéliser, partager et coordonner l’intention du concepteur. Grâce à la fonctionnalité Revit Cloud Worksharing, les utilisateurs peuvent suivre les modifications apportées au modèle en temps réel, améliorer la détection des conflits et exécuter les livrables du projet plus efficacement, tout en évitant les corrections et en simplifiant la communication au sein de l’environnement du projet hébergé dans le cloud.

Pour les abonnés à AEC Collection, Autodesk Docs est l’environnement de données commun d’Autodesk destiné aux équipes de projet AEC. Autodesk Docs prend en charge le partage et la gestion des documents et des données, et ce, grâce à des outils et à des workflows qui optimisent la coordination de la conception en simplifiant la liaison, l’échange, l’agrégation et la mise à jour des données de modèles et de projets au sein des équipes pluridisciplinaires.

Les abonnés à Revit, quel que soit le niveau d’abonnement (à l’exception de Revit LT), peuvent utiliser Autodesk Insight afin de concevoir des bâtiments plus écoénergétiques et d’atteindre leurs objectifs en matière de développement durable grâce à l’analyse carbone et énergétique de l’ensemble du bâtiment.