Les commandes d’abonnement passées directement en ligne auprès d’Autodesk sont traitées immédiatement et peuvent uniquement être annulées en contactant l’assistance Autodesk. Les délais d’annulation sont les suivants : 15 jours pour les abonnements mensuels ; 30 jours pour les abonnements d’une durée d’un an ou de 3 ans. Si vous avez souscrit votre abonnement auprès d’un partenaire Autodesk, contactez-le directement pour en savoir plus sur ses politiques de retour.