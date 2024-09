Même si la création d’une prévisualisation demande du temps et de l’argent, le fait de disposer d’un plan de prévisualisation soigneusement articulé pour le tournage présente de nombreux avantages qui ont pour effet de favoriser une production plus fluide et plus efficace du film. La prévisualisation permet d’expérimenter à moindre risque la vision artistique d’un film et de déterminer comment les effets visuels (anglais) s’intégreront à la prise de vues réelles.

Avec la prévisualisation, les réalisateurs peuvent affiner leur vision, détecter les potentiels problèmes et prendre des décisions clés, comme le placement des acteurs, l’éclairage et le positionnement des caméras avant de débuter le tournage. Cette préparation contribue à réduire les coûts en limitant les prises de vues supplémentaires et les changements sur le plateau de tournage. Une prévisualisation claire permet également de communiquer les objectifs de production à toutes les personnes impliquées et aide à convaincre des investisseurs potentiels lors de campagnes de financement.