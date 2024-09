Les illustrations traditionnelles ont deux points communs : on peut les toucher (elles sont constituées de matériaux physiques) et elles sont uniques (elles ne peuvent être copiées sans être recréées). Les œuvres d'art traditionnelles peuvent être créées avec un grand nombre de supports et d'outils, notamment le dessin, la peinture et la sculpture.

Contrairement à l'art traditionnel, l'art numérique n'est pas soumis aux limites du monde matériel. Avec un dessin par logiciel, est possible d'obtenir toutes les couleurs visibles par l'œil humain, de modifier la vivacité et la luminosité, et d'effacer sans laisser de traces, le tout à l'aide d'une tablette graphique et d'un stylet.