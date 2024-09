Entre les années 1920 et 1940, les œuvres pionnières de Disney et de Warner Bros. ont jeté les bases des techniques d’animation. Les artistes dessinaient et peignaient méticuleusement chaque image pour créer des boucles courtes ou des longs-métrages.

Par la suite, les artistes et les ingénieurs logiciels ont réalisé que les ordinateurs permettaient d’obtenir les mêmes résultats en utilisant des ossatures de personnages et en programmant des instructions simples sur le mouvement, les angles de caméra et les niveaux d’éclairage, une pratique initiée par Pixar.



Aujourd’hui, la plupart des projets d’animation 3D (anglais) les plus importants intègrent des images de synthèse et une étape de postproduction. Les logiciels d’animation d’Autodesk, notamment Maya, 3ds Max et MotionBuilder (anglais), permettent d’automatiser la simulation d’éléments complexes tels que les vagues ou la chevelure.



Lorsque l’environnement d’une scène est conçu par logiciel, vous pouvez placer votre caméra virtuelle où vous le souhaitez. Les changements de perspective peuvent complètement modifier le contexte émotionnel d’une scène. La gestion avancée du pipeline permet également de simplifier le suivi de la gestion de la production, des ressources et des étapes clés.