L’animation en volume est une discipline artistique qui consiste à créer un film à partir de séquences comprenant de nombreuses images statiques. Les animateurs capturent une scène à l’aide de marionnettes, de figurines ou de papiers découpés. Ils manipulent légèrement les objets entre chaque image statique, puis organisent les images en séquences pour créer un film.

Le film The Humpty Dumpty Circus (1898) est considéré comme étant la première animation en volume. Depuis, cette technique a proliféré. Elle a été mise en œuvre dans de nombreuses productions, notamment King Kong (1933), Gumby (1955), la trilogie originale de Star Wars (années 70 et 80) et L’étrange Noël de Monsieur Jack (1993). Aujourd’hui, les animateurs utilisent des outils avancés d’animation en volume pour faciliter et rationaliser les processus traditionnels de ce genre cinématographique.