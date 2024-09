D’ici 2040, les deux tiers de l’environnement urbain mondial seront constitués de bâtiments qui existent aujourd’hui. Il existe des opportunités de rénovation efficace et durable, ainsi que de réutilisation adaptative, mais les concepteurs se heurtent à des défis colossaux, car les conditions des sites sont de plus en plus complexes, tandis que les budgets et les délais restent très serrés.

Autodesk propose une solution intégrée pour prendre en charge le cycle de vie de vos projets de réutilisation adaptative. Du dossier tel que construit, élaboré au début de la conception, jusqu’aux étapes de construction et d’exploitation, les produits Autodesk vous aident à optimiser vos projets de rénovation et à en respecter les délais et les budgets.