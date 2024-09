Téléchargez l’e-book gratuit !

Découvrez comment les nouveautés et les améliorations des dernières versions de Revit optimisent les workflows structurels, de l’analyse et la conception et initiales à la conception détaillée, en passant par la création des plans de détail. Cet e-book détaille les workflows de modélisation analytique structurelle et de conception de structures en béton et en acier.

Nous travaillons sans cesse à améliorer les fonctionnalités de Revit afin d’aider au mieux les ingénieurs structure. Nous nous efforçons de leur apporter les outils avancés dont ils ont besoin pour répondre aux exigences du secteur AECO (architecture, ingénierie, construction et exploitation) et travailler avec des workflows BIM intégrés.