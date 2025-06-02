Depuis qu’elle a remporté le concours Forma Design l’année dernière, l’équipe du cabinet d’architectes Baker Barrios s’est lancée immédiatement dans l’utilisation de Forma Site Design pour transformer sa façon de travailler et améliorer son service client.Dans le film, nous nous rendons dans leurs bureaux d’Orlando pour voir comment ils créent des workflows numériques innovants, en connectant Forma Site Design avec la RV, l’impression 3D et Revit pour améliorer leurs processus de conception. Une approche basée sur les données a également contribué à façonner la conception de Westcourt, un nouveau quartier à usage mixte du centre-ville d’Orlando, aux États-Unis, destiné à transformer cette partie de la ville.