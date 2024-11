ACWA Roboticsin autonomiset robotit kartoittavat tietä vesijärjestelmien resilienssiin

Samalla, kun ACWA Roboticsin teknologia kehittyy edelleen, ammattitaitoisten osaajien rekrytointi on jatkuva huolenaihe yritykselle, kuten se on monille suunnittelu- ja valmistusteollisuuden yrityksille (englanniksi). ”Osaajien, erityisesti insinöörien, löytäminen ja pitäminen on haaste”, Guiderdoni sanoo. ”Meille on tärkeää löytää oikeat ihmiset.”

ACWA:n keskeinen missio kriittisten kestävyyskysymysten ratkaisemisessa antaa kuitenkin yritykselle edun uusien työntekijöiden tavoittamisessa. State of Design & Make -tutkimuksen mukaan 72 % yritysjohtajista (englanniksi) pitää kestävää kehitystä tärkeimpänä tekijänä osaajien sitouttamisessa.

Guiderdoni huomauttaa, että nuoria työntekijöitä motivoi paitsi palkitseminen ja haastava työ, myös tunne siitä, että heillä on positiivinen vaikutus maailmaan. ”Meillä on uusi sukupolvi ihmisiä, jotka haluavat työskennellä kestävän kehityksen parissa ja vaikuttaa asioihin”, hän sanoo. ”Ihmiset, jotka liittyvät joukkoomme, haluavat työssään ratkaista teknologisia haasteita ja nähdä samalla työnsä vaikutuksen. He tietävät, etteivät ole vain ratas suuressa koneistossa.”