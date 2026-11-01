AutoCAD IST -ohjelmiston rajoitetun ajan voimassa oleva alennus on voimassa 2.11.2026 alkaen ja päättyy 15.12.2026. Tämä tarjous on ehdot täyttävien pienyritysasiakkaiden saatavilla seuraavissa maissa ja alueilla: Yhdysvaltain Neitsytsaaret, Andorra, Australia, Itävalta, Belgia, Bulgaria, Kanada, Joulusaari, Kookossaaret (Keelingsaaret), Kroatia, Kypros, Tšekin tasavalta, Tanska, Viro, Falklandinsaaret, Färsaaret, Fidži, Suomi, Ranska, Ranskan Polynesia, Ranskan Guayana, Saksa, Gibraltar, Kreikka, Guadeloupe, Guam, Guernsey, Unkari, Islanti, Irlanti, Mansaari, Italia, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Marshallinsaaret, Martinique, Mayotte, Yhdysvaltain pienet erillissaaret, Monaco, Pohjois-Mariaanit, Nauru, Alankomaat, Uusi-Kaledonia, Uusi-Seelanti, Niue, Norfolkinsaari, Norja, Palau, Papua-Uusi-Guinea, Pitcairnsaaret, Puola, Portugali, Puerto Rico, Réunion, Romania, Samoa, Amerikan Samoa, San Marino, Slovenia, Salomonsaaret, Espanja, Saint-Pierre ja Miquelon, Svalbard, Ruotsi, Sveitsi, Tonga, Tuvalu, Yhdistynyt kuningaskunta, Yhdysvallat, Vanuatu ja Wallis ja Futuna. Tätä tarjousta ei voi yhdistää muihin tarjouksiin tai kampanjoihin, ja se ei ole voimassa, jos laki kieltää sen tai rajoittaa sitä. Autodesk-verkkokauppaostoksissa tarjousalennus näkyy automaattisesti ostoskorissa.

Tämä tarjous on rajoitettu kahteen (2) uuteen lisenssiin asiakasta kohti 1- tai 3-vuotisessa AutoCAD IST -tilauksessa ja yhteen kampanjakoodiin asiakasta kohti. Tätä tarjousta ei voi käyttää tilauksen uusimiseen, olemassa olevien tilausten laajennuksiin tai aiemmin ostettuihin tuotteisiin. Julkishallinnon ja oppilaitosasiakkaat eivät ole oikeutettuja tähän kampanjaan.

AUTODESK PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN PERUUTTAA TAI KESKEYTTÄÄ TARJOUKSEN TAI SEN OSAN TAI TEHDÄ NIIHIN MUUTOKSIA MILLOIN TAHANSA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA OMAN HARKINTANSA MUKAAN. PIDÄTÄMME OIKEUDEN AUTODESK-OHJELMISTOJEN HINNANMUUTOKSIIN.

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