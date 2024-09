Product Design & Manufacturing Collectionin tuotteet on integroitu ja yhdistetty tukemaan tuotekehityksen koko elinkaarta. Inventorin ominaisuuksia laajentavat suunnittelu- ja rakennesuunnittelutuotteet on integroitu, joten et joudu poistumaan tutusta käyttöliittymästä loppupään työnkuluissa.

Inventor Nastran

Inventor Tolerance Analysis

Inventor CAM

Inventor Nesting

Factory Design Utilities

Vault Basic

Muut Product Design & Manufacturing Collectioniin kuuluvat tuotteet käyttävät yhdistettyjä tietoja pilvipohjaiseen CAD/CAM/CEA-suunnitteluun, sähkösuunnitteluun, tehdassuunnitteluun ja elokuvamaiseen renderointiin.