Autodesk Fusion para el diseño industrial

Autodesk Fusion: un software flexible de diseño industrial 3D

Convierta sus ideas en productos rentables gracias a un completo conjunto de herramientas flexibles de modelado 3D en una única solución integrada de desarrollo de productos.

Iteración con Autodesk Fusion 360 para el diseño de productos

Mayor flexibilidad al diseñar en Autodesk Fusion

Autodesk Fusion ofrece un completo conjunto de herramientas de diseño que le permiten pasar de la idea al prototipo y, posteriormente, a un modelo 3D apto para la fabricación, todo ello en una única solución de desarrollo de productos.

El modelado paramétrico le permite definir y editar fácilmente los diseños mediante la modificación de parámetros y cotas. Tanto las técnicas de modelado de sólidos como las de superficies le permiten crear modelos complejos y realistas.

Colabore fácilmente con el equipo, los clientes y los participantes en cualquier momento y con cualquier dispositivo. Reduzca las tareas de rectificación y los ciclos de evaluación necesarios para lanzar al mercado productos de calidad con más rapidez.

Descubra por qué los diseñadores eligen Fusion para el diseño de productos

Ventajas de Autodesk Fusion para el diseño industrial

Expanda la innovación

Explore rápidamente ideas para descubrir los mejores conceptos en una fase más temprana del proceso de diseño gracias a un completo conjunto de herramientas flexibles de modelado 3D.

Mejore los productos

Realice prototipos rápidamente para identificar y resolver los problemas de diseño en sus primeras fases. Realice diversos análisis de simulación para comprobar el rendimiento del producto.

Impulse eficiencia

Colabore en tiempo real y aproveche al máximo herramientas como el modelado paramétrico, la simulación y los flujos de trabajo automatizados para agilizar el proceso de diseño.

Aumente la rentabilidad

Reduzca las tareas de rectificación, los costes de producción, el desperdicio de material y los errores de fabricación mediante herramientas de diseño para la fabricación.

Herramientas de software de diseño industrial 3D para diseñadores

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Modelado de superficies

Trabaje a su manera con un completo conjunto de herramientas de diseño 3D que incluye funciones intuitivas de modelado paramétrico, de forma libre, directo y de superficies.

 

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Renderización y visualización

Cree imágenes fotorrealistas de alta calidad de los diseños para visualizar el producto final. Aplique aspectos realistas a los materiales, incluidas texturas, acabados y colores, gracias a la completa biblioteca de materiales.

 

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Simulación

Valide y optimice los diseños para diversos escenarios reales. Identifique posibles problemas, mejore el rendimiento y reduzca el desperdicio de material antes de pasar a la fase de fabricación.

 

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Diseño generativo

Explore varios resultados listos para la fabricación que cumplan las especificaciones del diseño, a la vez que reduce el peso, mejora el rendimiento y consolida las piezas mediante el diseño generativo.

 

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CAD/CAM integrado

Tenga en cuenta las limitaciones relacionadas con el mecanizado, las herramientas y los materiales al crear modelos 3D y contribuya a garantizar la viabilidad y la rentabilidad de la producción de los diseños. Suprima la necesidad de alternar entre diferentes aplicaciones de software, lo que reducirá los posibles errores y le permitirá ahorrar tiempo.

 

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Colaboración

Elimine los silos de su proceso de diseño tradicional y utilice un entorno de colaboración moderno. Conecte a sus equipos y clientes, comuníquese en tiempo real y centralice la actividad de los proyectos.

 

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Un nuevo enfoque del diseño de productos

4x

Convierta sus ideas en modelos 3D cuatro veces más rápido que con el software de diseño industrial tradicional.

75 % 

Cree renderizaciones fotorrealistas de sus diseños hasta un 75 % más rápido para acelerar la aceptación de los participantes.

60 % 

Cree productos de alta calidad y reduzca el tiempo de comercialización en un 60 %.

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Fuente: informe de Lifecycle Insights

Aumente la productividad de su equipo con una gestión de datos y una colaboración sencillas

Experimente la eficacia de las herramientas unificadas de diseño y fabricación con la gestión de datos de productos integrada con Autodesk Fusion.

Fusion administra los datos en segundo plano, mientras los equipos se centran en el desarrollo del producto. Aproveche al máximo su tiempo al buscar archivos rápidamente y evitar la pérdida de trabajo. Con Fusion, los datos siempre están centralizados, accesibles y seguros.

Planes y precios de Autodesk Fusion para diseñadores industriales

Autodesk Fusion

Suscripción de un año: acceso de un año a herramientas avanzadas CAD, CAM, CAE, de PCB, de gestión de datos y de colaboración con Autodesk Fusion.
 

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Autodesk Fusion for Design

Suscripción de un año: combina las funciones básicas de Autodesk Fusion con las herramientas profesionales Design Extension, Simulation Extension y Manage Extension para optimizar el proceso de diseño.
 

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Extensiones de Autodesk Fusion

Las extensiones le permiten acceder a las tecnologías avanzadas de diseño y fabricación de Autodesk Fusion.

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Guía de comparación de SOLIDWORKS y Fusion 360

Vea la comparativa de Autodesk Fusion con SOLIDWORKS

No se conforme con un enfoque aislado. Descubra cómo una plataforma integrada de software CAD, CAM, CAE y PCB ofrece un valor sin precedentes a diseñadores, ingenieros y fabricantes.

AUTODESK FUSION DESIGN EXTENSION

Herramientas avanzadas de diseño industrial con Fusion Design Extension

Implemente un enfoque automatizado para la fabricación de diseños de productos complejos mediante herramientas avanzadas de diseño y modelado 3D. Acceda a los parámetros de funciones inteligentes para mejorar el rendimiento de los productos y aplique las recomendaciones para preparar sus diseños para la fabricación.

Recursos de Autodesk Fusion para diseñadores industriales

En esta guía, se describen las herramientas más importantes que debe conocer y se ofrecen prácticas recomendadas y consejos para que se familiarice rápidamente con el área de trabajo de diseño.

 

Descubra cómo Autodesk Fusion ofrece un entorno de desarrollo de productos unificado, optimizado y muy colaborativo, desde el prototipo hasta el producto final.

 

Descubra cómo las herramientas de automatización del diseño de Autodesk Fusion, como el modelado paramétrico, el diseño generativo y el modelado automatizado, permiten al equipo trabajar de forma más eficiente.

 

Descubra las ventajas del diseño para la fabricación y conozca qué funciones de Autodesk Fusion facilitan este proceso.

 

Aquí se presentan 10 formas en las que Autodesk Fusion ayuda a los diseñadores e ingenieros durante las fases de creación de prototipos y fabricación del desarrollo de productos.

 

Descubra cómo las configuraciones constituyen una herramienta de gran valor al ofrecer un enfoque simplificado para la optimización del diseño, la reducción de riesgos y la rentabilidad.

 

Genere ideas, cree prototipos y desarrolle productos rentables rápidamente con Fusion para el diseño de productos

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los aspectos más importantes del diseño industrial?

Estos son algunos de los aspectos clave del diseño industrial:

  1. Funcionalidad: los diseñadores industriales se centran en la funcionalidad de un producto para garantizar que cumpla su finalidad de forma eficaz.

  2. Estética: los diseñadores también se centran en el atractivo visual del producto, incluida su forma, color y textura. El objetivo es conseguir que el producto resulte atractivo para los posibles clientes.

  3. Ergonomía: se centra en el diseño de productos para que sean cómodos y fáciles de usar. Implica conocer cómo interactuará el producto con el usuario y su entorno.

  4. Viabilidad de fabricación: los diseñadores industriales deben tener en cuenta cómo se fabricará el producto. Esto incluye conocer los materiales que se van a utilizar, el proceso de fabricación y las repercusiones en los costes.

  5. Sostenibilidad: con la creciente sensibilización sobre las cuestiones medioambientales, muchos diseñadores industriales tienen ahora en cuenta también el impacto medioambiental del producto a lo largo de su ciclo de vida. Esto incluye su consumo energético, los residuos que genera y su gestión al final de su vida útil.

  6. Experiencia de usuario: esto implica entender y diseñar la experiencia completa del usuario con el producto. Incluye la forma en que se utiliza el producto y la reacción emocional del usuario ante él.

¿Qué es el software de diseño industrial?

El software de diseño industrial hace referencia a una serie de herramientas de modelado 3D y CAD que utilizan los diseñadores industriales para crear, modificar, analizar y optimizar soluciones de diseño. Las herramientas de software como Autodesk Fusion ayudan a los diseñadores a visualizar, simular y renderizar los diseños de productos antes de su fabricación, lo que permite ahorrar tiempo y recursos.

¿Es Autodesk Fusion un software de diseño y modelado 3D?

Sí, Autodesk Fusion no solo es una herramienta de diseño y modelado 3D, sino que también integra el diseño asistido por ordenador (CAD), la fabricación asistida por ordenador (CAM) y la ingeniería asistida por ordenador (CAE) en una única plataforma. Esto permite una transición fluida entre el diseño, las pruebas y la fabricación.

¿Autodesk Fusion incluye funciones de simulación?

Sí, Autodesk Fusion incluye funciones de simulación. Estas herramientas permiten a los diseñadores e ingenieros probar y validar los diseños en condiciones reales sin necesidad de crear prototipos físicos.

Estas son algunas de las principales funciones de simulación de Autodesk Fusion:

  1. Tensión estática: permite simular los efectos de las fuerzas, las presiones y otras cargas sobre el diseño para comprobar cómo responderá y dónde podrían encontrarse los puntos débiles.

  2. Frecuencias modales: esta simulación le ayuda a comprender las frecuencias de vibración naturales del diseño, algo importante para evitar la resonancia y posibles fallos.

  3. Tensión térmica: esta simulación le permite ver cómo afectarán los cambios de temperatura al diseño.

  4. Pandeo estructural: ayuda a comprender cómo y cuándo podría deformarse el diseño por cargas de compresión.

  5. Optimización de formas: esta herramienta aprovecha la eficacia de la nube para ayudarle a encontrar el diseño que mejor se adapte a sus criterios. Elimina el material donde no es necesario y lo añade donde sí lo es.

  6. Simulación de eventos: permite simular los movimientos físicos del diseño. Por ejemplo, simular la apertura y el cierre de una tapa o el movimiento de un brazo mecánico.

¿Por qué es importante el software de modelado y diseño 3D?

El software de modelado y diseño 3D desempeña un papel crucial en diversos sectores. Estas son algunas de las razones por las que es importante:

  1. Visualización: el software de diseño 3D permite a los diseñadores crear modelos realistas de objetos o estructuras, que pueden visualizarse desde cualquier ángulo. Esto ayuda a conocer mejor el diseño, a detectar posibles problemas y a introducir mejoras.

  2. Exactitud y precisión: estas herramientas ofrecen un alto grado de precisión y exactitud en el diseño, lo que resulta fundamental en campos como la ingeniería y la arquitectura.

  3. Eficiencia: el software de diseño 3D puede agilizar considerablemente el proceso de creación. Los diseñadores pueden realizar cambios rápidamente en el modelo y ver los efectos de inmediato, lo que les permite ahorrar tiempo y recursos.

  4. Simulación: muchas herramientas de diseño 3D incluyen funciones de simulación, lo que permite a los diseñadores comprobar el rendimiento del diseño en condiciones reales. Esto ayuda a identificar y resolver posibles problemas antes de la fase de producción.

  5. Colaboración: muchas opciones del software de diseño 3D se basan en la nube, lo que permite que varios miembros del equipo trabajen en el mismo diseño al mismo tiempo, independientemente de dónde se encuentren. Esto mejora la colaboración y agiliza la consecución de los proyectos.

  6. Ahorro de costes: al permitir pruebas y validaciones exhaustivas en fases previas a la creación de prototipos, el software de diseño 3D puede ayudar a reducir los costes asociados a este proceso y a la fabricación.

¿Cuál es el mejor software de modelado 3D?

Aunque no existe una respuesta que sirva para todos los casos, Autodesk Fusion es un software de modelado 3D basado en la nube que integra diseño CAD, CAM, CAE y de PCB en un único paquete a un precio asequible.

¿Qué es el diseño de productos?

El diseño de productos es un proceso que consiste en identificar una oportunidad de mercado, definir claramente el problema, desarrollar una solución adecuada para ese problema y validar la solución con usuarios reales. Esto implica conocer las necesidades de los usuarios, generar ideas, construir y probar prototipos, y crear el producto final con software de diseño industrial 3D.

¿Se puede utilizar Autodesk Fusion para el diseño de productos?

Sí, Autodesk Fusion es una herramienta muy versátil que se utiliza para el diseño de productos. Permite a los diseñadores e ingenieros explorar de forma rápida y sencilla diseños visuales y funcionales, crear renderizaciones fotorrealistas y animaciones, simular y probar cómo funcionará un diseño en condiciones reales y convertir los diseños en instrucciones para máquinas CNC.

¿Es Autodesk Fusion un software de diseño industrial 3D?

Sí, Autodesk Fusion es un software de diseño industrial 3D. Combina el diseño asistido por ordenador (CAD), la ingeniería asistida por ordenador (CAE) y la fabricación asistida por ordenador (CAM) en una única plataforma. Permite diseñar, probar y fabricar productos con una sola herramienta.

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