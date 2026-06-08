Autodesk Fusion ofrece un completo conjunto de herramientas de diseño que le permiten pasar de la idea al prototipo y, posteriormente, a un modelo 3D apto para la fabricación, todo ello en una única solución de desarrollo de productos.

El modelado paramétrico le permite definir y editar fácilmente los diseños mediante la modificación de parámetros y cotas. Tanto las técnicas de modelado de sólidos como las de superficies le permiten crear modelos complejos y realistas.

Colabore fácilmente con el equipo, los clientes y los participantes en cualquier momento y con cualquier dispositivo. Reduzca las tareas de rectificación y los ciclos de evaluación necesarios para lanzar al mercado productos de calidad con más rapidez.