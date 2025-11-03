Para infraestructuras de transporte que perduran

Las herramientas digitales de Autodesk gestionan las tareas rutinarias con facilidad y las complejas con rapidez. Así se pueden construir carreteras, redes ferroviarias, puentes y túneles que funcionarán tan bien dentro de 100 años como lo hacen hoy.

Construcción de un puente al atardecer

Autodesk respalda una infraestructura de transporte resiliente

Mientras el mundo se enfrenta a la incertidumbre climática, contar con redes de transporte resilientes y preparadas para el futuro resulta más necesario que nunca debido al aumento de los costes laborales y de los recursos, y al rápido crecimiento de la población. Desde carreteras y ferrocarriles hasta puentes y túneles, las infraestructuras deben diseñarse no solo para satisfacer las demandas actuales, sino también para adaptarse a los retos del mañana.

En Autodesk, apoyamos a los profesionales del transporte con las herramientas necesarias para afrontar este reto. Nuestras soluciones digitales integradas permiten a los equipos de todas las disciplinas planificar, diseñar, ejecutar y construir infraestructuras capaces de resistir el paso del tiempo, así como disfrutar de una colaboración más inteligente y una mayor eficiencia. 

Las infraestructuras resilientes ya no son una opción, son una necesidad. Y Autodesk está aquí para ayudarle a construirlas.

Los ingenieros de transporte observan importantes mejoras derivadas de la transformación digital

79 %

de los líderes de empresas digitalmente maduras se sienten preparados para hacer frente a los cambios imprevistos.

40 %

de las empresas maduras digitalmente utilizan la IA para mejorar sus esfuerzos en materia de sostenibilidad.

66 %

de los líderes empresariales afirman que sus organizaciones aumentarán su inversión en tecnología en los próximos tres años.

35 %

de las empresas de ingeniería civil maduras digitalmente utilizan datos internos para obtener una ventaja competitiva en comparación con el 27 % de las empresas menos maduras digitalmente.

Soluciones de Autodesk para ingeniería de transporte
Renderización de un paisaje urbano que muestra la transformación digital y los datos conectados, con carreteras, autopistas, ferrocarriles y mucho más

Conecte personas, datos y flujos de trabajo para conseguir una entrega de proyectos más inteligente

La entrega digital de proyectos es un proceso de colaboración basado en la nube que conecta a las personas, los datos y los flujos de trabajo en un entorno de datos común durante todo el ciclo de vida del proyecto. La centralización de los datos proporciona a las partes interesadas acceso a la información adecuada, en el formato adecuado y en el momento en que la necesitan, de modo que pueda obtener resultados de mejor calidad, aumentar la productividad y entregar a tiempo y cumpliendo el presupuesto. 

Descubra la verdadera colaboración conectada en la nube
Diagrama que muestra BIM y GIS durante todo el ciclo de vida del proyecto

Salvar la brecha entre BIM y GIS

La combinación de la información de diseño con la inteligencia de ubicación permite a los propietarios de infraestructuras y a sus proveedores de servicios de ingeniería comprender mejor sus activos construidos y los entornos naturales. Nuestro compromiso con la interoperabilidad BIM y GIS optimiza el flujo de datos del proyecto, lo que se traduce en una mejor toma de decisiones, menos errores costosos y una mejor colaboración y comunicación entre las partes interesadas del proyecto. 

Más información sobre BIM y GIS con Autodesk y Esri (inglés)
Un túnel pasa por debajo de una montaña

Impulso de la confianza a través de la privacidad de los datos

Mientras las tecnologías digitales van transformando el transporte, resulta fundamental proteger los datos confidenciales para fomentar la confianza del público y de las partes interesadas. En todas las herramientas y ofertas de nuestra plataforma, Autodesk se compromete a cumplir altos estándares de seguridad, privacidad, resiliencia y capacidad de recuperación, para que los clientes puedan confiar en que sus datos están seguros y protegidos y son resilientes.

Privacidad y confianza de Autodesk (inglés)
Una carretera sinuosa serpentea por la ladera de un acantilado, con líneas eléctricas por encima de la carretera.

Impulso de la colaboración a través de la interoperabilidad

Los equipos de proyectos de transporte suelen utilizar varias soluciones de diferentes proveedores a fin de proporcionar modelos para el mantenimiento y las operaciones, lo que provoca la pérdida de información durante la entrega a los propietarios. Autodesk da prioridad a la interoperabilidad y permite un intercambio de datos fluido entre disciplinas, productos, proveedores y formatos de archivo. Este aspecto se potencia con estándares abiertos como IFC, que mejoran la colaboración entre todas las partes interesadas del proyecto.

Vista aérea del desarrollo de un emplazamiento en la comunidad de Porter Ranch de Los Ángeles, California (EE. UU.)

Recree el mundo real con precisión

Todos los proyectos de transporte se enfrentan a unos procesos de planificación y de diseño que se desarrollan en función de los entornos existentes. La captura de la realidad es una herramienta esencial para capturar y evaluar las condiciones existentes o de construcción de un elemento. El uso de tecnologías, dispositivos y software avanzados como ReCap Pro de Autodesk para recopilar información detallada sobre las condiciones existentes proporciona una vista de "gemelo digital" precisa, de alta resolución y actualizada de este entorno. Combinada con la información de diseño y los datos geoespaciales, la vista digital 3D o "gemela" se enriquece aún más y permite establecer un modelo digital completo del elemento en su contexto real. 

Vea un seminario web para obtener más información sobre ReCap Pro (inglés)

Nuestra cartera de productos para sus proyectos de transporte

Civil 3D

Documentación de construcción y diseño de ingeniería civil

BIM Collaborate Pro

Software de creación conjunta, colaboración y coordinación de diseños en la nube para equipos de arquitectura, ingeniería y construcción. La versión "Pro" permite colaborar en cualquier momento y desde cualquier lugar en Revit, Civil 3D y AutoCAD Plant 3D

Architecture, Engineering & Construction Collection

Eficaces herramientas de BIM y CAD para diseñadores, ingenieros y contratistas, como Revit, AutoCAD, Civil 3D y Autodesk Forma

InfraWorks

Plataforma de BIM de ingeniería y geoespacial, y para la planificación, el diseño y el análisis

ReCap Pro

Software y servicios de captura de la realidad y digitalización 3D

Autodesk&nbsp;Docs

Administre la información del proyecto en un entorno de datos común basado en la nube.

Cómo los clientes de Autodesk construyen el futuro de las infraestructuras

Excavación de túneles en los Alpes

Descubra cómo el consorcio TELT utiliza BIM y la colaboración digital para impulsar la eficiencia y la innovación en el túnel de base transfronterizo de Mont Cenis, uno de los proyectos ferroviarios más ambiciosos de Europa.

Ver el vídeo (4:21 min)

Ayuda en la evaluación práctica de una ciudad inteligente

Antes de llevar a cabo un importante proyecto de remodelación de una carretera en Génova (Italia), los desarrolladores utilizaron Autodesk para recrear un modelo de realidad digital totalmente navegable e inmersivo de la ubicación, incluidos sus edificios y servicios subterráneos.

Ver el vídeo (3:34 min)

Entrega de proyectos con BIM y GIS

VolkerWessels, especialista en ingeniería civil y construcción, aprovecha la integración de BIM con los sistemas de información geográfica (GIS) de Autodesk para dar pie a innovaciones y mejorar los resultados de los proyectos.

Ver el vídeo (2:02 min)

Ventajas principales de nuestro software de diseño de transportes

Maximice la eficiencia

Gestione las complejidades del diseño y los proyectos con una comunicación mejorada y la colaboración en la nube con una única fuente de información para mejorar la eficiencia.

Mejore la colaboración

Los flujos de trabajo colaborativos y conectados gracias a un entorno de datos común proporcionan a todas las partes interesadas acceso a modelos agregados y datos centralizados en cada fase.

Mejore la calidad del diseño

Reduzca el número de solicitudes de cambio en obra, las rectificaciones y el tiempo de entrega, a la vez que mejora la precisión del modelo y la productividad del equipo.

Obtenga más encargos

Cumpla las exigencias de BIM y los requisitos contractuales, diferénciese de la competencia y consiga proyectos de infraestructuras públicas.

Manténgase al tanto de los últimos avances en el sector del transporte

INFOGRAFÍA

BIM allana el camino para la transformación digital

Descubra cómo BIM (Building Information Modeling) puede respaldar las iniciativas de transformación digital en todo el sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción.

Ver infografía (inglés)

ARTÍCULO

Prácticas recomendadas para la eficiencia en los departamentos de transporte

Descubra cuatro prácticas recomendadas que los departamentos de transporte pueden utilizar para avanzar hacia la transformación digital y aumentar la eficiencia.

Leer el artículo

LIBRO ELECTRÓNICO

El poder combinado de BIM y GIS

Descubra cómo los proyectos de arquitectura, ingeniería y construcción pueden beneficiarse del poder de BIM y GIS.

Leer el libro electrónico (inglés)

ARTÍCULO

La tecnología ferroviaria digital contribuye a la sostenibilidad

Descubra cómo, gracias a las tecnologías ferroviarias digitales conectadas, los sistemas ferroviarios pueden mejorar la sostenibilidad del transporte y la logística.

Leer el artículo

ARTÍCULO

RV, GIS y BIM en el diseño de ferrocarriles

Descubra cómo la realidad aumentada (RA), la realidad virtual (RV), los GIS y la automatización están mejorando los proyectos ferroviarios en Escandinavia.

Leer el artículo

ARTÍCULO

Impulse la ciberseguridad de las infraestructuras con la innovación

Descubra cómo las nuevas tecnologías y perspectivas pueden ayudar a prevenir y gestionar los ciberataques a infraestructuras críticas.

Leer el artículo
En la pantalla de un ordenador, se muestra una vista del plan de productos de Civil 3D e InfraWorks

PLAN DE PRODUCTOS

Modelamos el futuro del software de ingeniería de transporte

Descubra cómo estamos optimizando herramientas como Civil 3D e InfraWorks para ayudarle a diseñar con mayor precisión, a colaborar de forma más eficiente y a obtener mejores resultados con más rapidez en nuestra última actualización del plan de productos.

Saber más (inglés)

ARTÍCULO

Sostenibilidad de última generación con carreteras de plástico

Para hacer frente tanto a la contaminación del plástico como al cambio climático, una empresa emergente holandesa está creando carreteras de plástico reciclado preparadas para el futuro.

Leer el artículo

Encuentre las herramientas de Autodesk adecuadas para su área de especialización

Carreteras y autopistas

Desde la planificación hasta la entrega, obtenga soporte para cada fase del proyecto de carretera o autopista.

Más información

Ferrocarriles

Ofrezca una infraestructura ferroviaria resiliente e insuperable con menor complejidad y mayor calidad.

Más información (inglés)

Puentes y túneles

Utilice flujos de trabajo avanzados para el análisis y diseño de puentes y túneles.

Más información (inglés)

Aeropuertos y puertos

Descubra cómo las soluciones de Autodesk pueden mejorar la resiliencia de sus diseños de aeropuertos y puertos.

Más información (inglés)

Hablemos del software de ingeniería de transporte

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre cómo el software de ingeniería de transporte de Autodesk puede transformar la eficiencia de sus flujos de trabajo y de su personal para que desarrolle hoy la infraestructura resiliente del futuro.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la ingeniería de transporte?

La ingeniería de transporte es un área de la ingeniería civil que comprende la planificación, el diseño, la construcción y el mantenimiento de sistemas de transporte para uso público y privado. Los sistemas de transporte llevan a personas y mercancías de A a B e incluyen carreteras y autopistasferrocarriles (inglés), puentes y túneles. Los aeropuertos (inglés), oleoductos y sistemas de control de tráfico también entran dentro del ámbito de la ingeniería de transporte.

¿Quiénes son los usuarios del software de ingeniería de transporte?

Los propietarios del transporte público, como los departamentos de transporte estatales, los gobiernos municipales, los propietarios y operadores de ferrocarriles y las agencias aeroportuarias, utilizan software de ingeniería de transporte para determinar las condiciones existentes y evaluar las operaciones de mantenimiento y las necesidades de expansión. Los proveedores de servicios de ingeniería y los contratistas generales también utilizan el software de diseño de transporte para elaborar diseños y métodos de construcción eficientes para implementar la finalidad del diseño en sus activos de transporte.

¿Qué soluciones de diseño de transportes ofrece Autodesk?

AEC Collection y Autodesk Construction Cloud de Autodesk son soluciones ideales para prácticamente cualquier proyecto de transporte. Las plataformas de la AEC Collection ayudan a los proveedores de servicios de ingeniería y a los propietarios a diseñar, revisar y gestionar proyectos de transporte durante las fases de planificación, diseño, construcción y explotación.

 

Autodesk Construction Cloud actúa como ubicación central de almacenamiento para los archivos de diseño, los criterios del proyecto, los resúmenes de reuniones, las revisiones de diseño, los comentarios y el seguimiento de incidencias, así como para muchos otros documentos importantes del proyecto.

¿Cuáles son las tecnologías clave que impulsan la transformación digital en los proyectos de transporte?

La automatización de diseños, la entrega digital de proyectos y la IA están influyendo en el sector de la ingeniería de transporte.

 

La automatización de diseños permite a los propietarios e ingenieros ahorrar tiempo mediante un procesamiento más rápido y eficaz de las rutinas de diseño. Dynamo para Civil 3D (inglés) yRevit ayudan a automatizar tareas complejas o que requieren mucho tiempo con mayor rapidez y precisión.

 

La entrega digital de proyectos implica la creación de modelos inteligentes que pueden utilizarse en los procesos de mantenimiento y servir de base para futuros proyectos. Los propietarios pueden prestar mejores servicios al público cuando tienen más conocimiento sobre la infraestructura pública. También pueden comunicar detalles críticos a las partes interesadas y a los diseñadores a través de modelos digitales y los detalles asociados.

 

La IA se está convirtiendo rápidamente en parte de un sistema que ayuda a mejorar la calidad de las infraestructuras y, al mismo tiempo, permite a los propietarios y a las partes interesadas comunicarse y colaborar en tiempo real en cuanto al estado y la dinámica de las infraestructuras.

¿Cuáles son las ventajas de adoptar soluciones de software de ingeniería de transporte inteligentes en zonas urbanas?

Las soluciones de software de ingeniería de transporte inteligentes permiten a los propietarios y operadores evaluar los sistemas para determinar si funcionan de manera eficaz. También pueden evaluar las áreas problemáticas y establecer soluciones razonables para mejorar la infraestructura pública general.

¿Qué tecnologías están impulsando los esfuerzos de descarbonización en el sector del transporte?

La Autodesk AEC Collection se integra con aplicaciones de terceros. Algunos productos de software de terceros tienen la capacidad de determinar el impacto del carbono de los materiales y el uso de la infraestructura de transporte.

¿Cuáles son las soluciones de software de ingeniería de transporte de Autodesk para gestionar y optimizar los sistemas de transporte inteligentes y las infraestructuras inteligentes?

Los modelos de infraestructuras, como los creados en la Autodesk AEC Collection, se basan en los detalles de estado existentes. Estos modelos contienen operaciones geométricas y metadatos valiosos, como tipos de materiales, cantidades y registros de instalación. Los sistemas de transporte inteligentes pueden utilizar fácilmente esta información.

