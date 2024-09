Autodesk ofrece varios productos nativos de Mac para el modelado 3D, CAD, la renderización, el dibujo 2D, etc.

Puede utilizar AutoCAD for Mac y Revit. AutoCAD for Mac dispone de flujos de trabajo exclusivos para los usuarios de Mac y es totalmente compatible con Apple Silicon (series de chips M1 y M2). Aunque Revit no tiene actualmente una versión nativa para Macintosh, puede instalar Revit en un Mac en entornos virtualizados, incluidos Parallels Desktop y VMware Fusion. Autodesk también permite utilizar estos productos mediante Boot Camp, un componente de Mac OS X para instalar y ejecutar Microsoft Windows (y aplicaciones basadas en Windows) en un equipo Mac. Obtenga más información aquí.

Autodesk Forma es un producto en la nube basado en navegador que puede utilizarse en la mayoría de equipos Mac y PC con Google Chrome™. Consulte los requisitos del sistema aquí (inglés).