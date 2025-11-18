AI-animation er oprettelse eller forbedring af animation ved hjælp af AI-algoritmer (artificial intelligence/kunstig intelligens). Det kan forbedre processen med traditionel animation ved at automatisere dele af arbejdsgangen, så den bliver meget hurtigere. AI-animation kan også bidrage til at få animation til at se mere realistisk ud ved at analysere og genskabe virkelighedstro bevægelser eller visuelle effekter (VFX) som røg, ild og vand.

Ved at automatisere visse gentagne opgaver gør AI-animation animation mere effektiv, hvilket giver animatorer tid til at fokusere på mere kreative aspekter såsom figurudvikling og visuel storytelling. Det kan også tilbyde mindre animationsstudier et niveau af kompleksitet til miljøer, VFX, teksturer, belysning og andre aspekter af produktionen, som de muligvis ikke er i stand til at opnå manuelt. Med visse typer AI-animationssoftware kan man også spare penge på det udstyr, der er nødvendigt til traditionel animation eller virtuel produktion, såsom motion capture-udstyr og green screen- eller blue screen-baggrunde.

Der er en misforståelse omkring nogle AI-animationsværktøjer om, at de reducerer kreativiteten hos – eller direkte erstatter – animatorer. Den bedste AI-animationsteknologi kan imidlertid bidrage til et scenarie, hvor animatorer får det bedste fra begge verdener, hvor de opnår den enorme effektivitet fra AI-animationssoftware, men stadig bevarer fuld kreativ kontrol.