Fusion Manage mit seinem cloudbasierten PLM wird von Unternehmen aller Größen verwendet, um Prozessabläufe zu zentralisieren und zu automatisieren und eine funktionsübergreifende Zusammenarbeit für alle an der Produktentwicklung beteiligten Personen zu ermöglichen. Fusion Manage wird von Rollen aus Betrieb, Fertigung, Lieferkettenmanagement, Einkauf, Qualität und Engineering verwendet. Fusion Manage stellt sicher, dass alle Beteiligten mit exakten und zeitnahen Informationen in einem System arbeiten, das für interne und externe Beteiligte in unterschiedlichen Teams, Abteilungen und Regionen verfügbar ist.