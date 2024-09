Wenn Ihre Produkte Gestein von der Größe eines Autos zertrümmern können, dann ist es ganz normal, groß zu denken. Genau so hat der Bergbaumaschinen-Hersteller ME Global seine eigene digitale Transformation in Angriff genommen. Das Unternehmen wusste, dass es seine Arbeitsabläufe mit 1.000 Mitarbeitern, die auf vier Kontinenten arbeiten und Kunden in mehr als 40 Ländern betreuen, effizienter verwalten konnte. ME Global ist weltweit für seine hochwertigen, langlebigen Brechanlagen, Mahlwerke, Kugelmühlen und Erdbewegungswerkzeuge bekannt. Ab und zu konnte sich ein Änderungsauftrag auch einmal festfahren, meint der technische Leiter der Entwicklung, Michael Best.

„Ohne zentrale Datenquelle kann ein Änderungsauftrag schon einmal steckenbleiben“, erklärt Best. „Vielleicht wurde er einem Prüfer geschickt, der das Unternehmen mittlerweile verlassen hat. Oder er muss von einem Account Manager eingesehen werden, der gerade unterwegs ist. Oder es fehlt eine wichtige Angabe im Dokument. In all diesen Fällen kommt man nicht weiter. Und die Zeit wird knapp.“

Aber Zeit ist für ME Global von entscheidender Bedeutung. Bergbauunternehmen orchestrieren enorme, kostenintensive Operationen, die präzisen Zeitplänen folgen und bei jeder Minute Ausfallzeit viel Geld kosten. Der Austausch eines Mahlwerks ist ein komplexer Prozess, der 10 bis 15 Tage in Anspruch nimmt. Wenn ME Global zusagt, das neue Mahlwerk zu einem bestimmten Termin zu liefern, muss diese Frist auch eingehalten werden. Dennoch war ME Global bei der Bewältigung seiner täglichen Arbeit auf eine Reihe punktueller Lösungen, Tabellen und papierbasierter Prozesse angewiesen.