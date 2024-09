Ja, PLM-Systeme können die Verwaltung und Kontrolle der Produktqualität während des gesamten Lebenszyklus, einschließlich des Lieferkettenprozesses, unterstützen. PLM bietet ein zentrales System, in dem alle Produktinformationen gespeichert und abgerufen werden können. Dazu gehören Konstruktionsspezifikationen, Fertigungspläne, Qualitätsstandards und vieles mehr. Lieferanten können auf diese Informationen zugreifen und so dafür sorgen, dass sie mit den neuesten und genauesten Produktdaten arbeiten, was die Fehlerwahrscheinlichkeit verringert. Das vernetzte Qualitätsmanagement und die Prozesse zur Zusammenarbeit mit Lieferanten (Englisch) in PLM ermöglichen es Lieferanten, ihre Qualitätskontrolldaten direkt in das System einzugeben, was die Nachverfolgung und Überwachung der Produktqualität über die gesamte Lieferkette hinweg erleichtert. Das PLM-System kann zur Verfolgung und Verwaltung von Qualitätskennzahlen, Leistung und Einhaltung von Standards von Zulieferern verwendet werden. Außerdem ermöglicht es Arbeitsabläufe der Zusammenarbeit mit Zulieferern, was die Verwaltung von Qualitätsproblemen und die Steigerung der Effizienz erleichtert.