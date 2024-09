Wallbox entwickelt sein Portfolio von Produkten und Dienstleistungen für den privaten, kommerziellen und öffentlichen Sektor nach einem vertikalen Integrationsmodell, in dem sowohl die Software entwickelt und auch die Hardware hergestellt werden. So bleiben die Entwickler in engem Kontakt mit der Fertigung und profitieren von einem optimierten Prozess für Entwicklung, Fertigung und Vertrieb von Ladestationen.

Für Unternehmen, die ein so rasches Wachstum verzeichnen, ergeben sich große Herausforderungen bei der Verwaltung von Informationen und der Kommunikation zwischen den Abteilungen. Wallbox beschloss, einen Plan zur digitalen Transformation des Datenmanagements für die Mechanik zu entwickeln. In Zusammenarbeit mit NTI, Europas größtem Autodesk-Fachhändler, wurde die Einführung der Autodesk-Plattform Fusion 360 Manage mit Upchain als PDM- und PLM-Tools definiert.

Da Wallbox von Natur aus ein innovatives Unternehmen ist, war es einfach, Upchain zu implementieren, obwohl es einige Anstrengungen verlangte, die Prozesse neu zu entwickeln und sie an die Architektur der Plattform und ihren Betrieb in der Cloud anzupassen. Die ersten Vorteile sind bereits bei Projekten mit über 230 Einzelteilen erkennbar, bei denen die Produktdaten zwischen den Teams in den 21 Büros und den Produktionsteams verwaltet werden müssen. Das Dokumentenmanagement wurde insofern optimiert, als mehr als drei Stunden Arbeit pro Woche eingespart werden. Es erleichtert Genehmigungsprozesse, die Rückverfolgbarkeit von Informationen und die Möglichkeit, die gesamte Stückliste mit allen zugehörigen Dateien in weniger als zwölf Stunden zu teilen.