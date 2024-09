REYNAERS ALUMINIUM

Diese Transformation in die Realität umzusetzen, ist ein fortwährender Prozess. Etliche seiner Ziele hat Reynaers mit der Software von Autodesk aber bereits erreicht. Das Entwicklungsteam erstellt seine Konstruktionsmodelle sowohl in AutoCAD als auch in Autodesk Inventor. In bestimmten Fällen werden ausgewählte Teile des Profils automatisch in Inventor erstellt, um den Prozess zu optimieren. Zur Verwaltung der einzelnen Produkte während des Lebenszyklus verwendet Reynaers eine Kombination aus Fusion 360 Manage und Vault Professional.

„Jedes Projekt, das wir in Angriff nehmen, beginnt mit einem Entwicklungsauftrag. Dabei kann es sich um eine neue Produktpalette, die Erweiterung eines bestehenden Produkts, eine thermische Berechnung oder sogar ein BIM-Modell handeln“, erklärt Schelfhout. „Der Prozess ist vollständig in Fusion 360 Manage integriert, und unser Projektmanagement entwickelt alles weitere auf dieser Grundlage. Technische Teams bewerten die Anfrage, und sofern sie angenommen wird, erhält sie eine Entwicklungsnummer. Diese wird automatisch in unser ERP-System und in Vault eingespeist, sodass es sich unabhängig vom System immer um dieselbe Nummer handelt.“

Diese einheitliche Quelle für Produktinformationen vereinfacht die Verwaltung des gesamten Prozesses, da Teamleiter, Entwickler oder Produktionspartner alle Informationen auf einmal und in einer umfassenden Übersicht vor sich haben.

„Sie können alles nachverfolgen“, so Schelfhout. „Gab es bereits eine Bestellung? Wurde der Prototyp genehmigt? Wurde bereits ein Vorrat angelegt? Alle verschiedenen Phasen sind in Fusion 360 Manage sichtbar.“

Architekten gehen etwas anders vor, auch wenn das Konzept das gleiche ist. In diesen Fällen können die Teams von Reynaers ihre BIM-Objekte mithilfe der Revit BIM-Software erstellen. Die Vorteile sind aber identisch. Der Prozess verläuft automatisch und schrittweise, die Übertragung und Verwaltung großer Mengen an komplexen Produkt- und Konfigurationsdaten nimmt weniger Zeit in Anspruch, und die Fehlerquote ist deutlich geringer. Das gilt besonders für Fehler, die beim manuellen Übertragen von System zu System häufig auftreten.