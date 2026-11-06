FUSION FOR MANUFACTURING

Skalieren Ihres Fertigungsbereichs – ganz ohne Komplexität

Vernetzen Sie sämtliche Produktionsschritte, verringern Sie den Programmieraufwand, und sorgen Sie dafür, dass Aufträge im Fluss bleiben. Wandeln Sie von Kunden bereitgestellte Konstruktionen schneller in fertige Bauteile um.

Die bevorzugte Lösung von Präzisionsherstellern weltweit

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Konsistenz – ein unerlässlicher Faktor bei unterschiedlichen Aufträgen

  • Kunden-CAD-Daten sind niemals identisch: Aufgrund von verschiedenen Formaten, wechselnden Anforderungen und kontinuierlichen Revisionen ist es schwierig, Konsistenz sicherzustellen.
  • Qualifizierte Programmierer sind ausgelastet: Mehr Aufträge und engere Fristen üben zunehmenden Druck auf das Programmierpersonal aus.
  • Übergaben verursachen Verzögerungen: Durch isolierte Werkzeuge und manuelle Prozesse wird es schwerer, einen reibungslosen Produktionsfluss zu gewährleisten.
  • Fehler sind kostspielig: Ausschuss, Nacharbeiten und Maschinenausfälle zehren knappe Margen auf und führen zu verpassten Chancen.

Fusion for Manufacturing – Funktionen
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Vernetztes CAD für eine optimierte Fertigungsvorbereitung

Bereiten Sie von Kunden zur Verfügung gestellte Modelle für die Fertigung vor, erstellen Sie Spannmittelbaugruppen und individuelle Spannvorrichtungen, unterdrücken Sie nicht benötigte Elemente, und generieren Sie Fertigungsgeometrie.

 

Da CAD und CAM vollständig verbunden bleiben, werden Konstruktionsänderungen über den gesamten Fertigungsprozess hinweg automatisch aktualisiert.

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Erweitertes CAM für komplexe Fertigung

Bewältigen Sie zunehmend komplexe Aufgaben mit fortschrittlichen Bearbeitungsfunktionen für 2D-Schneiden, 2,5- bis simultane 5-Achsen-Bearbeitung, Drehen und Drehfräsen.

 

Fusion bietet Fertigungsunternehmen die umfassenden CAM-Werkzeuge, die sie benötigen, um vielfältigere Aufträge zu übernehmen und zugleich Qualität, Konsistenz und Durchsatz aufrechtzuerhalten.

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Automatisierte Programmierung für variantenreiche Fertigung

Verringern Sie den Programmieraufwand dank intelligenter Automatisierung für die variantenreiche Fertigung. Automatisierte Bohrungserkennung, Schlichtstrategien für ganze Bauteile und automatisches Entgraten tragen dazu bei, wiederkehrende CAM-Aufgaben und manuelle Nachbearbeitungsprozesse zu reduzieren.

 

Verwenden Sie bewährte Strategien für ähnliche Aufträge wieder, und beschleunigen Sie Arbeitsabläufe mithilfe von Autodesk Assistant für KI-gestützte Produktivität.

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Validierung von Prozessen und Qualität während der gesamten Produktion

Prüfen Sie Werkzeugwege, Maschinenbewegungen und Setups, bevor sie die Maschine erreichen, sodass Programmierer etwaige Probleme frühzeitig erkennen und Bediener ihre Aufgaben zuverlässig ausführen können.

 

Gewährleisten Sie Qualität von der Einrichtung bis zur Endkontrolle – mit Messroutinen auf der Maschine, die Werkstückversätze festlegen, kritische Elemente untersuchen und Toleranzen während der Produktion verifizieren.

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Skalierbare Fertigungsbibliotheken

Erstellen Sie wiederverwendbare Bibliotheken von Maschinen, Werkzeugen und Spannmitteln, die sich sowohl auftrags- als auch teamübergreifend einsetzen lassen.

 

Nutzen Sie kostenlose, bearbeitbare Postprozessoren, um neue Maschinen, Kunden und Geschäftschancen zu unterstützen, wenn Ihr Unternehmen wächst.

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Uni-Fab treibt Wachstum in der Auftragsfertigung mit Autodesk Fusion voran

Mit der Ausweitung seiner Bearbeitungskapazitäten gewann bei Uni-Fab aufgrund der steigenden Anzahl an Maschinen, Arbeitsaufträgen und Teammitgliedern Konsistenz zunehmend an Bedeutung. Durch die Standardisierung auf Fusion wurden Programmierressourcen, Werkzeuge und Maschinendaten im gesamten Fertigungsbereich vernetzt, sodass Maschinenbediener flexibel zwischen Aufträgen und Maschinen wechseln konnten, während Prozesse stets konsistent blieben.

Das Ergebnis? Uni-Fab hat sein Team aus Maschinenbedienern nahezu verdoppelt, den Maschinenbestand von sechs auf neun erweitert und die Laufzeit bei einem bestimmten Bauteil von 3,5 Stunden auf gerade einmal 45 Minuten reduziert.

On-Demand-Webinare

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Intelligentere Fertigung mit 3-Achsen-Fräsen

Lernen Sie praktische Strategien in Autodesk Fusion for Manufacturing kennen, mit denen Sie die Leistung der 3-Achsen-Bearbeitung maximieren, die Programmierzeit verkürzen, Werkzeugwege verbessern und die Fertigungsproduktivität steigern.

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Intelligenteres Arbeiten mit Werkzeugen: Schnelleres, präziseres CAM

In diesem Webinar erfahren Sie, wie Sie mit besseren Strategien und integrierten Bibliotheken für Werkzeuge die Bearbeitung optimieren, die Einrichtungszeit reduzieren, die Werkzeuglebensdauer verlängern und die Konsistenz bei sämtlichen CNC-Aufträgen erhöhen.

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Höhere Qualität und mehr Durchsatz

Informieren Sie sich darüber, wie Fertigungsunternehmen sowohl Qualität als auch Durchsatz steigern, indem sie Daten, Arbeitsabläufe und Teams vernetzen, um Ineffizienzen zu reduzieren, die Maschinenauslastung zu erhöhen und den Betrieb zukunftssicher zu gestalten.

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Tonnenfräser und weitere fortschrittliche Werkzeuge

Entdecken Sie das Potenzial moderner Werkzeuge, um komplexe Bearbeitungsherausforderungen zu meistern, die Schnittleistung zu optimieren, die Oberflächengüte zu verbessern und die Effizienz im gesamten Fertigungsbereich zu steigern.

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Mehr Möglichkeiten durch unser umfassendes Partner-Ökosystem

Schnittstellen zu führenden OEMs optimieren Ihre Arbeitsabläufe. Erfahren Sie mehr über Autodesk-Partnerschaften (Englisch) mit branchenführenden Unternehmen.

Die Vorteile von Fusion für Ihren Fertigungsbereich

Informieren Sie sich über vernetztes CAD, erweitertes CAM, automatisierte Programmierung und integrierte Produktionsabläufe für moderne Fertigungsunternehmen.

Füllen Sie das Formular aus, und ein Fusion-Experte wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.

Häufig gestellte Fragen

Lässt sich Autodesk Fusion mit unseren bereits vorhandenen CNC-Maschinen einsetzen?

Ja. Fusion funktioniert durch Postprozessoren mit einer Vielzahl von CNC-Maschinen und unterstützt gängige Bearbeitungsabläufe wie Fräsen, Drehen und Multi-Achsen-Operationen. Da die Lösung maschinenfertigen G-Code generiert und CAM direkt in Ihr Konstruktionsmodell integriert, fügt sie sich in vorhandene Fertigungsumgebungen ein, ohne dass eine vollständige Überarbeitung Ihres Anlagenbestands erforderlich ist.

Wie schnell können wir mit Autodesk Fusion von CAD-Modellen zu Werkzeugwegen übergehen?

Autodesk Fusion beschleunigt den Weg von der Konstruktion bis zur Bearbeitung, indem es CAD und CAM nahtlos integriert. Anstatt Dateien zwischen Systemen zu exportieren, werden Werkzeugwege direkt aus dem Modell generiert, was die Einrichtungszeit verkürzt und Konvertierungsfehler vermeidet. Überzeugen Sie sich selbst, und testen Sie die Lösung 30 Tage kostenlos.

Trägt Autodesk Fusion dazu bei, die Programmierzeit für CNC-Aufträge zu reduzieren?

Ja, für die meisten Teams. Fusion bietet eine automatisierte Werkzeugwegerstellung sowie Strategien, mit denen sich wiederkehrender Programmieraufwand verringern lässt. Da Anpassungen automatisch in nachgelagerten Fertigungssetups aktualisiert werden, verbringen Programmierer weniger Zeit mit der Überarbeitung von Aufträgen, wenn sich Konstruktionen ändern.

Hilft Autodesk Fusion dabei, kostspielige Bearbeitungsfehler zu vermeiden?

Ja. Fusion umfasst Simulations- und Überprüfungsfunktionen, um den Materialabtrag zu visualisieren, Kollisionen zu erkennen und Setups vor dem Ausführen eines Auftrags zu validieren. Dadurch werden Probleme frühzeitig erkannt, bevor es zu Ausschuss, Nacharbeiten oder Maschinenausfällen kommt.

Wie gut schlägt sich Autodesk Fusion bei komplexen Bauteilen gegenüber einfachen Aufträgen, und wie schneidet die Software im Vergleich zu lokalen Lösungen ab?

Fusion deckt sowohl grundlegende 2,5-Achsen-Bearbeitungen bei prismatischen Bauteilen als auch erweiterte 3D- und Multi-Achsen-Strategien für komplexe Geometrien ab. Diese Flexibilität hilft Auftragsherstellern dabei, vielfältige Bauteilvarianten effizient zu verarbeiten. Testen Sie die Lösung 30 Tage kostenlos.

Kann Autodesk Fusion mit unseren vorhandenen CAD-Dateien verwendet werden?

Ja. Fusion unterstützt gängige Dateiformate wie STEP und IGES, wodurch sich Kundenkonstruktionen oder ältere Dateien problemlos importieren lassen. Dies ermöglicht es Fertigungsbereichen, mit bereits erhaltenen Formaten zu arbeiten, ohne vorgelagerte Änderungen zu erzwingen.

Wie geht Autodesk Fusion mit Konstruktionsänderungen mitten im Projekt um?

Da CAD und CAM im selben System verknüpft sind, werden Konstruktionsaktualisierungen automatisch auf Werkzeugwege und Setups übertragen. Dadurch ist es nicht mehr notwendig, Bearbeitungsstrategien manuell neu zu erstellen, und die Konsistenz bleibt über Revisionen hinweg gewahrt.

Wie lange dauert es, bis ein Team produktiv mit Autodesk Fusion arbeiten kann?

Die Einarbeitung in Fusion ist im Vergleich zu herkömmlichen Systemen einfacher. Die Benutzeroberfläche und integrierten Arbeitsabläufe reduzieren die Anzahl der Systeme, mit denen sich Benutzer vertraut machen müssen, was das Onboarding beschleunigt. Zudem steht eine Reihe von Schulungsressourcen zur Verfügung, die Ihnen den Einstieg erleichtern.

Beschleunigt Autodesk Fusion unsere Prozesse rund um Angebotserstellung und -anforderung?

Ja. Da sich Werkzeugwege simulieren und Bearbeitungsprozesse direkt aus dem Modell abschätzen lassen, können Teams dank Fusion schneller die Herstellbarkeit bewerten, Zykluszeiten kalkulieren und zuverlässiger auf Angebotsanforderungen reagieren.

Lässt sich Autodesk Fusion skalieren, wenn unser Fertigungsbereich wächst?

Ja. Fusion wurde entwickelt, um kleinere Fertigungsbereiche bei der Skalierung zu unterstützen, indem mehrere Prozesse (CNC, Additiv, Fertigung) in einer einzigen Lösung kombiniert werden. Teams können die Nutzung ausweiten, ohne zu einem völlig neuen System migrieren zu müssen, wenn sich ihre Einsatzgebiete weiterentwickeln. Die flexiblen Abonnementoptionen finden Sie hier (Englisch). 

Inwiefern hilft uns Autodesk Fusion dabei, wettbewerbsfähiger zu werden?

Mit Fusion können Sie die Einrichtungszeit verkürzen, den Durchsatz steigern und Fehler minimieren, was zu einer schnelleren Abwicklung und konsistenteren Qualität führt. Durch diese Verbesserungen gewinnen Sie mehr Aufträge, insbesondere dann, wenn Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit die Faktoren sind, die Sie am stärksten von Mitbewerbern abheben. Die flexiblen Preisoptionen finden Sie hier (Englisch). 

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