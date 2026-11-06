Bereiten Sie von Kunden zur Verfügung gestellte Modelle für die Fertigung vor, erstellen Sie Spannmittelbaugruppen und individuelle Spannvorrichtungen, unterdrücken Sie nicht benötigte Elemente, und generieren Sie Fertigungsgeometrie.

Da CAD und CAM vollständig verbunden bleiben, werden Konstruktionsänderungen über den gesamten Fertigungsprozess hinweg automatisch aktualisiert.