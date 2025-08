Autodesk Fusion for Manufacturing

Bei der 3+2-Achsen-Bearbeitung, auch als 5-Achsen-Positionsbearbeitung bezeichnet, bewegt sich das Schnittwerkzeug über drei lineare Achsen (X, Y und Z) und kann sich entlang zweier Drehachsen (A oder B plus C) in verschiedene Winkel neigen. Im Gegensatz dazu bewegt die simultane 5-Achsen-Bearbeitung, auch echte 5-Achsen-Bearbeitung genannt, sowohl das Schnittwerkzeug als auch das Werkstück entlang der X-, Y-, Z- sowie der A/B- und der C-Achse gleichzeitig.

Die 3+2-Achsen-Bearbeitung hat den Vorteil, dass weniger Setups erforderlich sind, Kollisionen vermieden werden und kürzere, starre Werkzeuge zum Einsatz kommen. Letzteres erfordert eine weniger komplexe CNC-Software- und Hardwareprogrammierung als die simultane 5-Achsen-Bearbeitung. Eine simultane 5-Achsen-Bearbeitung hat gleichwohl den Vorteil, dass komplexere organische Formen und Konturen möglich sind und zugleich die Bearbeitungszeit sowie der Ausschuss reduziert werden.