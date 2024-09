Configurazione di un file di opzioni

Dopo avere aggiunto i parametri per le licenze in abbonamento con accesso multiutente, non è necessario modificare il file di opzioni al momento del rinnovo dell'abbonamento o del rilascio di una versione.

Utilizzare un codice funzione di prodotto (ad esempio, 86445ACD_2016_0F) solo se si imposta un parametro del file di opzioni per una licenza permanente non abbinata ad un piano di manutenzione. Per le licenze permanenti abbinate ad un piano di manutenzione e le licenze in abbonamento con accesso multiutente, utilizzare sempre il codice di pacchetto. La seguente istruzione utilizza un codice funzione per riservare cinque postazioni di una licenza permanente di AutoCAD 2016 (senza piano di manutenzione) per un gruppo specifico: