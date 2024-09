In Autodesk Account, è possibile generare un file di licenza che combini automaticamente le licenze di rete per i prodotti con accesso multiutente. Tuttavia, questo metodo automatico a volte può non includere tutte le licenze. Ad esempio, questa situazione può verificarsi quando due licenze vengono acquistate da account diversi del portale Autodesk Account. In questo caso, combinare le licenze di rete manualmente aggiungendo le istruzioni di licenza disponibili nel nuovo file alla fine del file esistente.

È possibile effettuare in sicurezza le seguenti combinazioni:

Licenze per prodotti Autodesk diversi, indipendentemente dalla versione. Esempio: Revit e 3ds Max.

Licenze non di pacchetti per versioni diverse dello stesso prodotto. Esempio: Revit 2015 e Revit 2016.

Non è possibile combinare i file di licenza di pacchetti per versioni diverse di un prodotto quando sono dello stesso tipo. Ad esempio, non è possibile combinare un file di licenza in abbonamento di AutoCAD 2019 con un file di licenza in abbonamento di AutoCAD 2017. Ma è possibile combinare un file di licenza in abbonamento di AutoCAD con un file di licenza permanente di AutoCAD.

Suggerimento: se si verificano problemi con una combinazione di licenze particolarmente complessa, contattare il supporto Autodesk. Anziché eseguire la combinazione delle licenze da soli, è possibile richiedere un nuovo file di licenza contenente tutte le licenze che si desidera combinare. Questo nuovo file di licenza avrà un'unica data di emissione per tutte le licenze dei prodotti, in modo da impedire la sovrascrittura delle licenze meno recenti.