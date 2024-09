Ad agosto 2020, Autodesk ha modificato l'accesso didattico per utenti singoli da un modello di licenza basato sul numero di serie ad un modello di abbonamento per utente nominativo che richiede la verifica dell'idoneità per l'accesso.

A marzo 2020, Autodesk ha modificato l'accesso didattico passando da una durata triennale ad una durata annuale. Se attualmente si dispone di una licenza didattica per utente singolo annuale o triennale per un prodotto software Autodesk rilasciato prima di agosto 2020, la licenza rimarrà valida per la sua intera durata. Alla scadenza, sarà necessario verificare la propria idoneità per il piano Education e quindi scaricare il prodotto per attivare la licenza. Non occorre eseguire la reinstallazione.