Potrebbe essere necessario dover inviare documentazione aggiuntiva per la verifica dell'idoneità. La documentazione deve includere:

Nome completo (corrispondente al nome indicato al momento dell'iscrizione presso l'istituto didattico)

Nome completo dell'istituto didattico

Una data inclusa nell'anno scolastico corrente

Di seguito sono indicati alcuni esempi di documentazione appropriata, supponendo che includano le informazioni indicate sopra:

Lettera ufficiale dell'istituto didattico

Nota: : qui sono disponibili alcuni modelli di tale lettera per studenti e docenti.

Ricevuta della retta universitaria

ID studente o dipendente (la foto non è necessaria)

Curriculum

Elenco dei docenti sul sito Web dell'istituto

È necessario caricare un documento idoneo entro 14 giorni. Dopo aver caricato la documentazione, potrebbero essere necessari un paio di giorni per la conferma dell'idoneità tramite SheerID.

Per mantenere l'impegno a fornire software professionale gratuito per un uso legittimo nel settore didattico, Autodesk ha deciso di affidare a SheerID, un fornitore di servizi di verifica di terze parti, il compito di verificare l'idoneità per l'accesso agli abbonamenti o alle licenze didattiche. Chiunque desideri accedere gratuitamente ai prodotti e ai servizi professionali Autodesk tramite Education Community (.it) deve fornire la prova di essere iscritto, dipendente o professore a contratto rilasciata da un istituto didattico idoneo.

Per qualsiasi domanda sulla verifica dell'idoneità non inclusa in questo documento, contattare SheerID all'indirizzo customerservice@sheerID.com.

Una volta confermata l'idoneità, si riceverà un anno di accesso didattico gratuito* al software e ai servizi Autodesk disponibili nel sito Education Community (.it). L'accesso è rinnovabile ogni anno finché si è idonei. Verificare di aver ricevuto un'e-mail di conferma di benvenuto ad Education Community. Questa e-mail contiene collegamenti alla pagina Scarica i prodotti (.it), alle risorse di supporto e alla pagina Education Community (.it).