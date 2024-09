Il software CAD è un componente fondamentale del processo di stampa 3D. Consente di creare modelli 3D complessi, ottimizzarli per la stampa e generare formati di file compatibili come STL. Gli strumenti CAD semplificano l'aggiunta di strutture di supporto e garantiscono l'accuratezza e la scalabilità del modello. Poiché si interfaccia con il software di taglio, il CAD consente di dividere i modelli in layer stampabili e li prepara per la stampa 3D. Permette inoltre di creare prototipi, perfezionare i progetti e prevenire gli errori prima della stampa finale. In sostanza, il ruolo del software CAD nella stampa 3D si estende dalla progettazione iniziale alla creazione di file pronti per la stampa.